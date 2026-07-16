¿Habrá clases virtuales por el fenómeno de El Niño? Minedu aclara cuándo se aplicaría esta medida

La educación a distancia no será la primera medida frente a una emergencia como el fenómeno de El Niño. | Foto: composición LR

La educación a distancia no será la primera medida frente a una emergencia como el fenómeno de El Niño. | Foto: composición LR

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El Ministerio de Educación (Minedu) precisó que las clases presenciales seguirán siendo la prioridad frente a la posible llegada del fenómeno de El Niño y descartó que la suspensión de actividades escolares forme parte de las medidas previstas. Según informó RPP Noticias, la modalidad virtual solo será considerada si ya no es posible continuar con las clases de manera presencial, tras evaluar todas las alternativas disponibles.

La información la difundió el jefe de la Oficina Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres del Minedu, Miguel Antonio Gonzales Lara, quien explicó que la estrategia del sector busca proteger a la comunidad educativa, asegurar la continuidad del servicio educativo y responder oportunamente ante eventuales daños ocasionados por lluvias intensas e inundaciones.

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¿Cuándo se aplicarían las clases virtuales por el fenómeno de El Niño, según el Minedu?

El representante del Minedu señaló, en declaraciones recogidas por RPP Noticias, que la educación a distancia no será la primera medida frente a una emergencia. Antes de optar por esa modalidad, las autoridades coordinarán con los gobiernos regionales el traslado temporal de los estudiantes hacia espacios alternativos que permitan mantener las clases presenciales.

Entre las opciones contempladas figuran locales comunales, coliseos o incluso otras instituciones educativas cercanas. Solo en aquellos casos en que ninguna de estas alternativas pueda implementarse, el sector evaluará el cambio temporal a la virtualidad. De acuerdo con el funcionario, la prioridad es evitar que los alumnos interrumpan su proceso de aprendizaje.

Las medidas del Minedu para garantizar las clases presenciales ante el fenómeno de El Niño

Como parte del plan de preparación, el Minedu activó tres líneas de acción orientadas a enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Estas contemplan proteger la integridad de estudiantes y docentes, asegurar que el servicio educativo continúe funcionando y monitorear de forma permanente el estado de la infraestructura escolar en todo el país.

Según informó, 7.400 instituciones educativas se encuentran en condición de vulnerabilidad frente al incremento de lluvias e inundaciones. Además, el ministerio anunció que próximamente pondrá en funcionamiento una aplicación móvil para que los directores reporten emergencias directamente a las UGEL y al Centro de Operaciones de Emergencia. Asimismo, evalúa la posibilidad de adelantar el cierre del año escolar en los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) ubicados en las regiones que podrían resultar más afectadas.