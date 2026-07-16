Corte de Lambayeque designa juez de paz para garantizar atención en Cujillo y Cochalán

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque dispuso la designación de un nuevo Juez de Paz de Única Nominación del centro poblado Cujillo, ubicado en el distrito de San José del Alto, provincia de Jaén, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio de justicia y la atención oportuna a la población de esta jurisdicción.

La medida fue adoptada luego de la renuncia presentada por la anterior jueza de paz titular del Centro Poblado Cochalán, distrito de San José del Alto, cuya dimisión fue aceptada conforme a la normativa vigente. Ante ello, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque dispuso la conclusión de su designación y encargó el despacho al juez de paz de Cujillo, quien asumirá temporalmente las funciones del juzgado hasta que culmine el proceso de desafiliación política de uno de los jueces accesitarios.

El magistrado Guzmán Santos Troves, Juez de Paz de Única Nominación de Cujillo, ejercerá adicionalmente las funciones del Juzgado de Paz del Centro Poblado Cochalán, asegurando que los habitantes de esta zona continúen accediendo al servicio de justicia sin interrupciones.

La decisión responde al compromiso institucional de mantener operativos los órganos de justicia de paz, especialmente en las localidades más alejadas, donde estos juzgados representan el primer nivel de acceso a la administración de justicia y desempeñan un rol fundamental en la solución de conflictos cotidianos de la comunidad.

La Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) será la encargada de realizar las coordinaciones necesarias para la ejecución de la medida, garantizando el adecuado desarrollo de las funciones en beneficio de la población.

Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de asegurar la continuidad del servicio de justicia en todos los ámbitos de su distrito judicial, adoptando medidas oportunas que permitan atender las necesidades de la ciudadanía y garantizar el acceso a la justicia, especialmente en las zonas rurales.