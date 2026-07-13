¿A qué se debe la alta temperatura de hoy en Lima? Especialista explica la preocupante razón científica

Levy advierte que si las condiciones se mantienen, Lima podría registrar temperaturas aún más altas que las del día anterior, con un incremento ya evidente al mediodía. | Foto: Andina/Composición LR

Levy advierte que si las condiciones se mantienen, Lima podría registrar temperaturas aún más altas que las del día anterior, con un incremento ya evidente al mediodía. | Foto: Andina/Composición LR

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Lima y Callao registran este lunes una jornada con temperaturas superiores a las habituales para esta época del año. De acuerdo con el especialista en meteorología Abraham Levy, las condiciones atmosféricas presentes frente a la costa peruana favorecen un incremento del calor que incluso podría superar los valores registrados durante el día anterior.

A través de sus redes sociales, el conocido "Hombre del Tiempo" explicó que la combinación de vientos del norte, el desplazamiento de la nubosidad baja y el debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur está generando un escenario propicio para el aumento de la temperatura en la costa norte y central del Perú.