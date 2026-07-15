Unidad de Flagrancia del Santa condena a nueve años de cárcel a extorsionador

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Nueve años de pena privativa de la libertad es la condena que dictó por unanimidad el Juzgado Penal Colegiado Conformado de la Unidad de Flagrancia del Santa a Jeremy Alexander Guzmán Abanto, de 30 años, tras ser hallado culpable del delito de exigencia o requerimiento extorsivo.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, desde el 1 de junio, el agraviado comenzó a recibir mensajes amenazantes en los que le exigían cien mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. “Tenemos tu domicilio y también el de tu mamá”, “te vamos a hacer volar la casa de tu madre y después vamos por la tuya”, “si no das solución toda tu casa va a volar en pedazos” y “de a poco vas a ir enterrando a un familiar” eran algunos de los textos extorsivos enviados desde el número telefónico 931 454 687.

Luego de denunciar el hecho, los especialistas del grupo de extorsiones del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) lograron ubicar al propietario de la línea telefónica y lo capturaron en el jirón San Pedro del asentamiento humano Miramar Bajo, en Chimbote.

Todas las pericias realizadas, así como el reporte de geolocalización de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú, confirmaron la responsabilidad de Guzmán Abanto como autor de la extorsión.

Por ello, los integrantes del juzgado penal colegiado de la Unidad de Flagrancia lo declararon culpable, le impusieron nueve años de cárcel y fijaron el pago de mil quinientos soles por concepto de reparación civil.