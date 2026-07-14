Egipto perdió 3-2 ante Argentina y fue eliminado en octavos de final del Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP

Egipto perdió 3-2 ante Argentina y fue eliminado en octavos de final del Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP

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El agónico triunfo de Argentina ante Egipto fue uno de los partidos más polémicos del Mundial 2026. Luego del tanto de Enzo Fernández a los 93 minutos, que decretó la clasificación de la Albiceleste a cuartos de final, el entrenador de los faraones realizó un gesto similar al que estableció la FIFA para denunciar actos de racismo.

El técnico Hossam Hassan decidió pronunciarse sobre este episodio y sorprendió al revelar detalles del cruce que tuvo con Lionel Messi en pleno campo de juego.

DT de Egipto explica el motivo de su polémico gesto

Después de regresar a su país, el estratega, de 59 años, explicó el motivo de su gesto. Según la normativa de la FIFA, los futbolistas o entrenadores pueden cruzar los brazos a la altura de las muñecas, formando una X, para notificar algún tipo de insulto racista.

“El gesto no era por racismo. Le estaba diciendo (al árbitro) 'no estás siendo justo’”, manifestó en diálogo con la periodista Mona El Shazly.

Hossam Hassan reclamó de forma eufórica que analicen una falta a Mohamed Salah previo al tercer gol de Argentina. Foto: AFP

El cruce entre Lionel Messi y el DT de Egipto

El tanto de la selección argentina en los descuentos desencadenó una trifulca entre los integrantes del plantel egipcio y el árbitro Francois Letexier. Los faraones reclamaban una falta previa y que no se aplicó el mismo criterio que se usó para anular el 2-0.

Hassan indicó que le sorprendió la intervención de Lionel Messi en el altercado. "Vino hacia mí y dijo 'why?, why?, why? (¿por qué, por qué, por qué?) Y no sé qué más'. Fue una de las pocas veces que Messi se metió en discusiones durante un partido", detalló.

"Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente. Los llevamos al límite. Yo traté de no contestarle y de que no hubiera ningún enfrentamiento entre nosotros, por respeto a su trayectoria (…). Yo no intenté tener ningún roce, ni con palabras ni con gestos. La conversación fue solo 'not fair' y 'why'. Yo no quería dirigirle la palabra a él, sino que estaba hablando con el árbitro", concluyó.