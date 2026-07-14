HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko se alinea con Estados Unidos | ¿Carlos Espá será canciller? y Ernesto Zunini en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

DT de Egipto revela el motivo de su polémico gesto y el cruce con Lionel Messi: "Terminó llorando porque la pasaba mal"

Hossam Hassan, entrenador de Egipto, explicó el motivo de su gesto y brindó detalles de la intervención de Lionel Messi durante el altercado con el árbitro.

Egipto perdió 3-2 ante Argentina y fue eliminado en octavos de final del Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP
Egipto perdió 3-2 ante Argentina y fue eliminado en octavos de final del Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

El agónico triunfo de Argentina ante Egipto fue uno de los partidos más polémicos del Mundial 2026. Luego del tanto de Enzo Fernández a los 93 minutos, que decretó la clasificación de la Albiceleste a cuartos de final, el entrenador de los faraones realizó un gesto similar al que estableció la FIFA para denunciar actos de racismo.

El técnico Hossam Hassan decidió pronunciarse sobre este episodio y sorprendió al revelar detalles del cruce que tuvo con Lionel Messi en pleno campo de juego.

PUEDES VER: Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"

lr.pe

DT de Egipto explica el motivo de su polémico gesto

Después de regresar a su país, el estratega, de 59 años, explicó el motivo de su gesto. Según la normativa de la FIFA, los futbolistas o entrenadores pueden cruzar los brazos a la altura de las muñecas, formando una X, para notificar algún tipo de insulto racista.

“El gesto no era por racismo. Le estaba diciendo (al árbitro) 'no estás siendo justo’”, manifestó en diálogo con la periodista Mona El Shazly.

Hossam Hassan reclamó de forma eufórica que analicen una falta a Mohamed Salah previo al tercer gol de Argentina. Foto: AFP

Hossam Hassan reclamó de forma eufórica que analicen una falta a Mohamed Salah previo al tercer gol de Argentina. Foto: AFP

PUEDES VER: Exfutbolista histórico de Inglaterra destroza defensa de Argentina y calienta la semifinal del Mundial 2026: "La mejor-peor pareja de centrales del mundo"

lr.pe

El cruce entre Lionel Messi y el DT de Egipto

El tanto de la selección argentina en los descuentos desencadenó una trifulca entre los integrantes del plantel egipcio y el árbitro Francois Letexier. Los faraones reclamaban una falta previa y que no se aplicó el mismo criterio que se usó para anular el 2-0.

Hassan indicó que le sorprendió la intervención de Lionel Messi en el altercado. "Vino hacia mí y dijo 'why?, why?, why? (¿por qué, por qué, por qué?) Y no sé qué más'. Fue una de las pocas veces que Messi se metió en discusiones durante un partido", detalló.

"Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente. Los llevamos al límite. Yo traté de no contestarle y de que no hubiera ningún enfrentamiento entre nosotros, por respeto a su trayectoria (…). Yo no intenté tener ningún roce, ni con palabras ni con gestos. La conversación fue solo 'not fair' y 'why'. Yo no quería dirigirle la palabra a él, sino que estaba hablando con el árbitro", concluyó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Francia vs España HOY - Semifinal del Mundial 2026: a qué hora ver el partido con Kylian Mbappé y Lamine Yamal

Francia vs España HOY - Semifinal del Mundial 2026: a qué hora ver el partido con Kylian Mbappé y Lamine Yamal

LEER MÁS
Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"

Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"

LEER MÁS
Francia y España: cómo siglos de guerras y la invasión napoleónica marcaron una rivalidad que revive en el Mundial 2026

Francia y España: cómo siglos de guerras y la invasión napoleónica marcaron una rivalidad que revive en el Mundial 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"

Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Francia vs España HOY - Semifinal del Mundial 2026: a qué hora ver el partido con Kylian Mbappé y Lamine Yamal

Francia vs España HOY - Semifinal del Mundial 2026: a qué hora ver el partido con Kylian Mbappé y Lamine Yamal

LEER MÁS
Ignacio Buse no pudo avanzar en el ATP 250 de Gstaad: cayó 2-0 ante Stefanos Tsitsipas y quedó eliminado

Ignacio Buse no pudo avanzar en el ATP 250 de Gstaad: cayó 2-0 ante Stefanos Tsitsipas y quedó eliminado

LEER MÁS
La insólita imagen de Erling Haaland tras el Mundial 2026: volvió a Noruega con un mapache disecado

La insólita imagen de Erling Haaland tras el Mundial 2026: volvió a Noruega con un mapache disecado

LEER MÁS
Lamine Yamal reafirma su postura antes de enfrentar a Francia en la semifinal del Mundial 2026: "No nos da miedo ningún partido"

Lamine Yamal reafirma su postura antes de enfrentar a Francia en la semifinal del Mundial 2026: "No nos da miedo ningún partido"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025