Crédito suplementario de S/9.596 millones fue aprobado por el Congreso: financiará beneficios CAS, salud, educación y elecciones

La Comisión Permanente del Congreso aprobó este martes 14 de julio el proyecto de ley de crédito suplementario que incorpora S/ 9.596 millones al presupuesto público. | Composición LR

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La Comisión Permanente del Congreso aprobó la noche del martes 14 de julio el proyecto de ley de crédito suplementario por S/9.596 millones, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo que permitirá financiar inversiones públicas, garantizar la continuidad de los servicios del Estado y ejecutar un conjunto de medidas que habían permanecido en negociación durante las últimas semanas.

La propuesta salió adelante con 17 votos a favor, el mínimo exigido para su aprobación. Además, registró cinco votos en contra y cuatro abstenciones. El respaldo definitivo llegó luego de que el congresista Elvis Vergara modificara su voto de abstención a favor durante la votación.

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Con esta decisión, el Gobierno contará con recursos adicionales para financiar obras y programas durante el segundo semestre del año. Entre las disposiciones incorporadas figura una de las más esperadas por los trabajadores bajo el régimen CAS: el financiamiento para el pago progresivo de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

El crédito suplementario también destina recursos para los sectores Salud y Educación, la seguridad ciudadana, la atención de emergencias y la organización de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

S/9.596 millones financiarán beneficios para trabajadores CAS, salud, educación y elecciones

Además del pago progresivo de gratificaciones y CTS para los trabajadores CAS, la norma incorpora recursos para garantizar la continuidad de inversiones del Plan Mil, programa orientado a fortalecer el primer nivel de atención en establecimientos de salud.

En Educación, el proyecto amplía el plazo para aprobar el decreto supremo que permitirá incrementar las remuneraciones de los docentes y autoriza el financiamiento de nuevos proyectos de inversión del Ministerio de Educación.

El crédito suplementario también asigna presupuesto para las propinas de cadetes y alumnos de la Policía Nacional del Perú, así como para intervenciones destinadas a enfrentar emergencias, entre ellas las relacionadas con un eventual Fenómeno El Niño.

Otro de los rubros beneficiados son los organismos electorales. La ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones recibirán recursos para organizar los comicios regionales y municipales previstos para el próximo año.

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Crédito suplementario se aprobó tras cinco días de retrasos y desacuerdos con el MEF

La aprobación del proyecto estuvo lejos de ser sencilla, pues el Ejecutivo presentó la propuesta a mediados de junio y el 30 de ese mes obtuvo el visto bueno de la Comisión de Presupuesto con 28 votos a favor y uno en contra. Sin embargo, desde entonces su discusión sufrió sucesivas postergaciones.

Inicialmente, la Comisión Permanente debía debatir el dictamen el 9 de julio, pero el tema pasó a un cuarto intermedio. La nueva fecha fue el 13 de julio, aunque nuevamente quedó suspendido por diferencias entre la Comisión de Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a los anexos que contenían los proyectos de inversión.

"En lo que respecta a los proyectos de inversión tenemos algunas discrepancias con el MEF y ellos están evaluando las propuestas de los parlamentarios", explicó entonces el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto.

Ni siquiera este martes el trámite estuvo libre de inconvenientes. La sesión fue convocada para el mediodía, luego pasó para las 4:30 p. m. y finalmente comenzó alrededor de las nueve de la noche.

El secretario de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Castillo, atribuyó la demora a problemas para cargar los anexos del proyecto en la plataforma digital del Congreso, lo que impedía que los parlamentarios revisaran la versión final antes de emitir su voto.

Congreso votó el crédito suplementario sin debate por el cambio de legislatura

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, decidió someter el dictamen directamente a votación al considerar que ya no existía margen para un nuevo aplazamiento, debido a que este miércoles 15 de julio se instalará la Junta Preparatoria del nuevo Parlamento.

"Hemos tenido sucesivas postergaciones. Mañana se instala la Junta Preparatoria del nuevo Congreso, así que este tema se vota ahora: o se aprueba tal como está o se rechaza", afirmó durante la sesión.

El titular del Legislativo añadió que cualquier modificación habría obligado a reiniciar las coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que habría hecho imposible culminar el trámite antes del cambio de legislatura.

Con la aprobación de la Comisión Permanente, el Ejecutivo contará con S/9.596 millones adicionales para ejecutar inversiones y financiar medidas consideradas prioritarias durante lo que resta del año. Entre ellas sobresale la implementación progresiva de las gratificaciones y la CTS para los trabajadores CAS, uno de los puntos que concentró buena parte de la expectativa alrededor del crédito suplementario.