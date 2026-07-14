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Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huaura por segunda vez esta noche, según IGP

El sismo de este 14 de julio se registró a 43 kilómetros al suroeste de Huacho, en Huaura, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Ocurrió 30 minutos después de un primer temblor registrado en la zona.

Es el segundo temblor que se registra en la zona la noche de este 14 de julio, según IGP
Es el segundo temblor que se registra en la zona la noche de este 14 de julio, según IGP | Composición LR
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Un sismo de magnitud 3.5 se registró a las 9.11 p. m., a 43 kilómetros al suroeste de Huacho, Huaura, en la región de Lima. El temblor de este 14 de julio tuvo una profundidad de 43 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Este evento ocurrió 30 minutos después de un primer sismo, también de magnitud 3,5, reportado a las 8.41 p. m. a 40 kilómetros al oeste de Huacho, Huaura.

PUEDES VER: Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huaura, según IGP

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¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este martes 14 de julio del 2026 se localizó a 43 kilómetros al suroeste de Huacho, Huaura, en el departamento de Lima, con latitud -11.46 y longitud -77.76.

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Sismo se registró la noche de este 14 de julio en Lima, según IGP

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Unos 30 minutos antes de este sismo, a las 8. 41. p. m., se registró un movimiento telúrico también de magnitud 3,5 a 40 kilómetros al oeste de Huacho, Huaura, en el departamento de Lima. Dicho evento tuvo una profundidad de 44 kilómetros, con latitud -11.15 y longitud -77.97.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantén la calma y acude a zonas de seguridad establecidas.
  • Presta atención a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.
  • Aléjate de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Toma distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos que debes tener a la mano es la mochila de emergencia, con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, entre otros artículos.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

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