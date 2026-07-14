Temblor de magnitud 4,6 remeció hoy Ica, según el IGP
El sismo de hoy, 14 de julio, se registró a 108 kilómetros al suroeste de Ica y se produjo a una profundidad de 34 kilómetros, de acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
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Un sismo de magnitud 4,6 se registró hoy, 14 de julio, a las 9.40 p.m. a 108 kilómetros al suroeste de Ica, en la ciudad del mismo nombre. El temblor tuvo una profundidad de 34 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.
¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?
El epicentro del temblor de este martes 14 de julio del 2026 se localizó a 108 kilómetros al suroeste de Ica, en la ciudad del mismo nombre, con latitud -14.75 y longitud -76.44.
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