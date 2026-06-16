Accede a un préstamo de S/ 200 mil para la construcción de la casa soñada de tu familia

Construir la casa de tus sueños ahora es posible con los préstamos para construcción de Prestamype. Fuente: difusión.

Construir la casa de tus sueños ahora es posible con los préstamos para construcción de Prestamype. Fuente: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

¿Imaginas tener la casa de tus sueños, construida a tu gusto, con todos los materiales de la mejor calidad y la mano de obra calificada? Construir una vivienda requiere una inversión considerable en materiales, herramientas y contratación de expertos. Para hacer realidad este sueño es indispensable contar con el capital necesario.

Una excelente opción si estás buscando obtener ese dinero son los préstamos. Sin embargo, conseguir uno en los bancos tradicionales puede ser complicado y estar lleno de trámites engorrosos y requisitos difíciles de cumplir.

Aquí es donde los préstamos para construcción de Prestamype se presentan como una alternativa viable. Con este tipo de financiamiento, podrás obtener hasta S/2 millones de manera rápida y sencilla, sin los obstáculos típicos de las entidades bancarias tradicionales.

¿Qué son los préstamos para construcción?

El préstamo para construcción o remodelación de vivienda de Prestamype es un producto financiero diseñado para personas que desean acceder a capital para la compra de materiales, herramientas, contratación de mano de obra, etc. Este préstamo es la opción ideal para ti si quieres terminar de construir o remodelar tu casa soñada.

Entre los beneficios de los préstamos para construcción se destacan la posibilidad de acceder a sumas de dinero grandes, tasas de interés competitivas y plazos de pago flexibles. Lo mejor de todo es que a este tipo de financiamiento pueden acceder personas que no tienen historial crediticio o que están reportadas en Infocorp.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Con el préstamo para construcción de Prestamype, podrás obtener las mejores condiciones para financiar la construcción de tu vivienda. A continuación, detallamos algunos de los beneficios que ofrece:

Montos altos: Desde S/15 mil hasta S/2 millones.

Desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1,05%

Plazos de pago: Desde uno hasta 10 años, con posibilidad de renovación previa evaluación.

Desde uno hasta 10 años, con posibilidad de renovación previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible: No te descartan por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.

No te descartan por estar en Infocorp o no tener historial crediticio. Desembolso rápido: En promedio, en 15 días.

En promedio, en 15 días. Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Para acceder a los préstamos de Prestamype, INGRESA AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Para acceder a un préstamo para construcción de Prestamype, necesitas contar con un inmueble (casa, departamento, terreno, oficina o local comercial) que puedas dejar en garantía. Este inmueble debe estar inscrito en la SUNARP y debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Además, es fundamental que el inmueble esté libre de problemas legales tanto en la Municipalidad como en los Registros Públicos. Con estos sencillos requisitos, podrás acceder al financiamiento que necesitas para construir la vivienda de tus sueños sin tantas complicaciones.

Para ver si calificas a un préstamo de Prestamype, INGRESA AQUÍ.

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

[PUBLIRREPORTAJE]