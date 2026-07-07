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Corte de Moquegua y EsSalud impulsan programa de salud preventiva para trabajadores judiciales

La Corte Superior de Justicia de Moquegua y EsSalud establecen una alianza para implementar el programa Prevenir, que busca mejorar la salud de los servidores judiciales en sus centros de trabajo.

La iniciativa incluye tamizajes, talleres y orientación médica para detectar enfermedades. Fuente: difusión.
La iniciativa incluye tamizajes, talleres y orientación médica para detectar enfermedades. Fuente: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Moquegua y la Red Asistencial Moquegua de EsSalud suscribieron una alianza estratégica para la implementación del programa Prevenir, iniciativa que busca acercar los servicios de salud preventiva a los centros de trabajo y promover el bienestar de los servidores judiciales.

La ceremonia fue presidida por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, doctor Jorge Guillermo Fernández Ceballos, y contó con la participación del doctor David Ojea Guillén, quien asistió en representación del doctor Edilberto Salazar Sender, director de la Red Asistencial Moquegua de EsSalud. Asimismo, participaron funcionarios y especialistas de la institución, quienes destacaron la importancia de fortalecer la prevención y el diagnóstico oportuno de enfermedades crónicas y de alta incidencia.

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Durante la actividad se informó que el programa Prevenir contempla el desarrollo de tamizajes, entrega de resultados, orientación médica y talleres dirigidos a los trabajadores, con el propósito de detectar oportunamente enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, obesidad y diversos tipos de cáncer, además de fomentar hábitos de vida saludables.

En representación de EsSalud, el doctor David Ojea Guillén resaltó que esta estrategia se viene implementando con éxito en diversas instituciones y empresas del país, promoviendo cambios sostenibles en los estilos de vida y contribuyendo a mejorar la salud y la calidad de vida de los trabajadores.

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Tras la firma del convenio, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua destacó que el cuidado de la salud del personal constituye un pilar fundamental para garantizar un servicio de justicia eficiente, por lo que reafirmó el compromiso institucional de impulsar acciones preventivas que beneficien a todos los colaboradores.

Con esta alianza, ambas instituciones reafirman su compromiso de trabajar de manera articulada en favor de la prevención, el bienestar y la promoción de una cultura de salud entre los trabajadores del Poder Judicial en la región Moquegua.

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