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Fiscalía recupera restos de cinco personas desaparecidas por Sendero Luminoso en Ayacucho

La entidad informó que los restos corresponderían a cinco pobladores asesinados durante el ataque contra la comunidad de Pillo, en la provincia de La Mar, en septiembre de 1984. Las labores forenses también permitieron recuperar prendas de vestir y otros objetos.

Después de 43 años, la Fiscalía recuperó restos de ciudadanos asesinados por Sendero Luminoso en Ayacucho. Foto: Ministerio Público
Después de 43 años, la Fiscalía recuperó restos de ciudadanos asesinados por Sendero Luminoso en Ayacucho. Foto: Ministerio Público
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La Fiscalía recuperó los restos de cinco personas desaparecidas por Sendero Luminoso en Ayacucho, como parte de una intervención humanitaria liderada por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho. De acuerdo con el Ministerio Público, los restos óseos corresponderían a víctimas asesinadas durante un ataque perpetrado en 1984.

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La recuperación de los restos representa un avance para el esclarecimiento de los hechos y para las familias que durante años esperaron conocer el paradero de sus seres queridos.

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El Ministerio Público señaló que el crimen ocurrió el 12 de septiembre de 1984, cuando un contingente de entre 50 y 60 integrantes de Sendero Luminoso atacó la comunidad de Pillo, ubicada en el distrito de San Miguel, provincia de La Mar, en Ayacucho, como represalia contra las rondas campesinas de la zona.

Las diligencias de recuperación contaron con la participación del Equipo Forense Especializado (EFE) del Ministerio Público. Los trabajos se desarrollaron tras reunir información sobre el desplazamiento de los cuerpos, lo que permitió ubicar los puntos donde se ejecutó la intervención. Además de la exhumación, los especialistas documentaron evidencias que formarán parte de la investigación fiscal.

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¿Quiénes serían las víctimas recuperadas por la Fiscalía?

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, los restos recuperados corresponderían preliminarmente a:

  • Lucio Escarza
  • Sofía Andía
  • Francisco Lázaro
  • Genaro Andía
  • Rufina Solís

La entidad precisó que, junto con los restos óseos, se encontraron prendas de vestir y otros objetos personales que contribuirán a las pericias de identificación y a la reconstrucción de los hechos.

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¿Cómo ocurrió el ataque de Sendero Luminoso en Pillo?

La Fiscalía indicó que el ataque ocurrió el 12 de septiembre de 1984 en la comunidad de Pillo. Según la investigación, entre 50 y 60 integrantes de Sendero Luminoso irrumpieron en la zona con armas de fuego, granadas y explosivos artesanales.

El Ministerio Público sostiene que la acción fue una represalia contra los pobladores que integraban rondas campesinas y colaboraban con las Fuerzas Armadas en la lucha contra la organización subversiva. El caso forma parte de las investigaciones por hechos ocurridos durante el periodo de violencia que afectó al país entre 1980 y 2000.

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Exhumaciones se realizaron en tres cementerios de Ayacucho

Las labores forenses se concentraron en los cementerios de Pillo, Tarapata y Uras, ubicados en el distrito de San Miguel, provincia de La Mar. El Equipo Forense Especializado ejecutó la recuperación de los restos con el acompañamiento de la fiscalía especializada.

El Ministerio Público explicó que la intervención se sustentó en información recopilada sobre el traslado de los cuerpos tras el ataque. Esa documentación permitió ubicar los lugares de búsqueda y recuperar evidencias relevantes para el proceso de identificación y para el avance de las investigaciones.

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