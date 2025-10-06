Accede a un préstamo de S/ 250 mil soles para la construcción de tu casa soñada
Convierte en realidad la construcción o renovación de tu vivienda con un préstamo a tu medida. Obtén hasta S/2 millones con una evaluación rápida y sencilla.
Construir o renovar tu casa ya no tiene que ser un objetivo inalcanzable. En el Perú, muchas familias se topan con trabas al solicitar un crédito tradicional, ya sea por requisitos demasiado rígidos o por su historial crediticio. La buena noticia es que hoy existen opciones más flexibles y cercanas a tus necesidades.
Un préstamo para construcción es una alternativa diseñada para financiar tu vivienda sin procesos engorrosos. Prestamype, Fintech peruana especializada en este tipo de préstamos, pone a tu alcance montos desde S/15 mil hasta S/2 millones, con tasas competitivas desde 1.19% mensual. Además, puedes saber si precalificas en pocos minutos y contarás con la asesoría personalizada de nuestro equipo.
Con evaluaciones ágiles y plazos que se ajustan a tu proyecto, podrás dar el paso definitivo para construir o remodelar el hogar que siempre soñaste.
Beneficios del préstamo para construcción de Prestamype
Prestamype se ha consolidado como una de las Fintech más sólidas y confiables del sistema financiero peruano, contando con el respaldo de instituciones de prestigio internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab) y Salkantay VC. Desde su creación en 2017, ha apoyado a más de 6,500 peruanos, construyendo una historia de confianza, transparencia e impacto positivo.
Actualmente, a través de su préstamo para construcción de vivienda, ofrece a los solicitantes múltiples beneficios pensados para hacer más accesible y sencillo el financiamiento que necesitan:
- Montos elevados: Desde S/ 15,000 hasta S/ 2 '000,000.
- Tasa de interés competitiva: Desde 1.19 % mensual.
- Plazos de pago flexibles: Desde 1 hasta 6 años, con posibilidad de renovación.
- Evaluación flexible: No se descarta a solicitantes por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: En un promedio de 15 días.
- Cronogramas personalizados: Opciones para amortizar el capital según las necesidades del cliente.
Construye el hogar que tanto deseas. Revisa en minutos si pre-calificas a un préstamo para construcción con Prestamype y accede a una tasa competitiva desde hoy mismo AQUÍ.
Requisitos para acceder al préstamo
Para solicitar el préstamo para construcción de Prestamype es necesario cumplir con estos requisitos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
Conoce en menos de 1 minuto si pre-calificas a un préstamo para construcción y comienza a hacer realidad la casa de tus sueños, AQUÍ.
[PUBLIRREPORTAJE]