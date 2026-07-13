Clausuran el mercado Tierra Prometida en Santa Anita: no tiene licencias para operar, según comuna

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La Municipalidad de Santa Anita ejecutó este 13 de julio la clausura temporal del Mercado Minorista Tierra Prometida, ubicado en la avenida Metropolitana, frente al Gran Mercado Mayorista de Lima, en el límite con Ate. Como parte de esta intervención, la entidad bloqueó 23 accesos del establecimiento con muros de concreto, en medio del reclamo de los comerciantes, quienes expresaron su disconformidad con la medida.

Según la comuna, el mercado, que ocupa alrededor de 5.000 m², operaba al margen de la ley debido a que no cuenta con la documentación necesaria para su funcionamiento. “Este mercado es informal. Nosotros hemos hecho el debido proceso que ha durado tres meses. No tiene (certificado de) Defensa Civil, no tiene licencia de funcionamiento, no tiene licencia de construcción”, señaló la alcaldesa del distrito, Ruth Cuno, a TV Perú.

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Comerciantes habrían realizado construcciones en el interior del recinto, pese a no contar con la autorización respectiva

La autoridad municipal señaló que los comerciantes fueron trasladados temporalmente a este centro de abastos desde La Parada (La Victoria), a raíz de la pandemia del COVID-19, en 2020; sin embargo, permanecían hasta ahora operando sin permiso. Además, afirmó que algunos habrían empezado a construir en el interior sin autorización. "Tienen dirigentes que han empezado a hacer construcción, sin licencia de construcción, van no se de qué forma engañando a los señores que venden ahí", sostuvo.

La funcionaria también aclaró que, si bien el terreno que alberga este negocio le pertenece a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), al estar ubicado dentro de la jurisdicción de Santa Anita, le corresponde realizar el procedimiento legal. Pese al cierre, precisó que la clausura es temporal y no descartó que el centro de abastos pueda ser reabierto si los directivos cumplen con regularizar los permisos respectivos. "Que hagan el debido proceso y tal vez cambie, pero no podemos asegurarlo", indicó.

Clausura temporal del mercado Tierra Prometida genera preocupación entre comerciantes por su mercadería

La decisión municipal de cerrar temporalmente el mercado generó malestar entre las personas que trabajan en este punto. Una comerciante dedicada a la venta de cebollas afirmó que desconocía la medida que adoptó la comuna este lunes. "Es un atropello, nosotros no sabíamos nada", dijo a TV Perú.

Otro de los afectados expresó su preocupación por la posible pérdida de su mercadería. "Nosotros queremos que se solucione porque lo que está adentro son productos perecibles, eso solo dura 24 horas", señaló. Además, mientras se ejecutaba la clausura, se observó la llegada de camiones en los exteriores con más alimentos. Según el testimonio de este trabajador, la medida impactará a aproximadamente 2.000 comerciantes.

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