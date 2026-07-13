HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Clausuran el mercado Tierra Prometida en Santa Anita: no tiene licencias para operar, según comuna

La medida es temporal y podría levantarse si se regularizan los permisos necesarios, según el municipio. Alrededor de 2.000 comerciantes serían impactados por el cierre del centro de abastos.

Municipalidad de Santa Anita clausuró temporalmente el mercado Tierra Prometida
Municipalidad de Santa Anita clausuró temporalmente el mercado Tierra Prometida | Composición LR / TV Perú
Escuchar
Resumen
Compartir

La Municipalidad de Santa Anita ejecutó este 13 de julio la clausura temporal del Mercado Minorista Tierra Prometida, ubicado en la avenida Metropolitana, frente al Gran Mercado Mayorista de Lima, en el límite con Ate. Como parte de esta intervención, la entidad bloqueó 23 accesos del establecimiento con muros de concreto, en medio del reclamo de los comerciantes, quienes expresaron su disconformidad con la medida.

Según la comuna, el mercado, que ocupa alrededor de 5.000 m², operaba al margen de la ley debido a que no cuenta con la documentación necesaria para su funcionamiento. “Este mercado es informal. Nosotros hemos hecho el debido proceso que ha durado tres meses. No tiene (certificado de) Defensa Civil, no tiene licencia de funcionamiento, no tiene licencia de construcción”, señaló la alcaldesa del distrito, Ruth Cuno, a TV Perú.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

PUEDES VER: Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

lr.pe

Comerciantes habrían realizado construcciones en el interior del recinto, pese a no contar con la autorización respectiva

La autoridad municipal señaló que los comerciantes fueron trasladados temporalmente a este centro de abastos desde La Parada (La Victoria), a raíz de la pandemia del COVID-19, en 2020; sin embargo, permanecían hasta ahora operando sin permiso. Además, afirmó que algunos habrían empezado a construir en el interior sin autorización. "Tienen dirigentes que han empezado a hacer construcción, sin licencia de construcción, van no se de qué forma engañando a los señores que venden ahí", sostuvo.

La funcionaria también aclaró que, si bien el terreno que alberga este negocio le pertenece a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), al estar ubicado dentro de la jurisdicción de Santa Anita, le corresponde realizar el procedimiento legal. Pese al cierre, precisó que la clausura es temporal y no descartó que el centro de abastos pueda ser reabierto si los directivos cumplen con regularizar los permisos respectivos. "Que hagan el debido proceso y tal vez cambie, pero no podemos asegurarlo", indicó.

Clausura temporal del mercado Tierra Prometida genera preocupación entre comerciantes por su mercadería

La decisión municipal de cerrar temporalmente el mercado generó malestar entre las personas que trabajan en este punto. Una comerciante dedicada a la venta de cebollas afirmó que desconocía la medida que adoptó la comuna este lunes. "Es un atropello, nosotros no sabíamos nada", dijo a TV Perú.

Otro de los afectados expresó su preocupación por la posible pérdida de su mercadería. "Nosotros queremos que se solucione porque lo que está adentro son productos perecibles, eso solo dura 24 horas", señaló. Además, mientras se ejecutaba la clausura, se observó la llegada de camiones en los exteriores con más alimentos. Según el testimonio de este trabajador, la medida impactará a aproximadamente 2.000 comerciantes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Trabajador de la Fiscalía en Santa Anita ofrecía servicio de sicariato por S/1.000: PNP lo detuvo

Trabajador de la Fiscalía en Santa Anita ofrecía servicio de sicariato por S/1.000: PNP lo detuvo

LEER MÁS
Muere chofer de combi que había sido quemada por extorsionadores en Santa Anita: le pedían S/20 diarios

Muere chofer de combi que había sido quemada por extorsionadores en Santa Anita: le pedían S/20 diarios

LEER MÁS
Cobrador se quedó dormido y extorsionadores le prendieron fuego a su combi en Santa Anita: quedó gravemente herido

Cobrador se quedó dormido y extorsionadores le prendieron fuego a su combi en Santa Anita: quedó gravemente herido

LEER MÁS
Corte de agua

Corte de agua

LEER MÁS
Resultados de La Tinka

Resultados de La Tinka

LEER MÁS
Corte de luz

Corte de luz

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
"Son las temperaturas más altas observadas en junio y julio desde que tenemos datos confiables", afirma el "hombre del tiempo", Abraham Levy

"Son las temperaturas más altas observadas en junio y julio desde que tenemos datos confiables", afirma el "hombre del tiempo", Abraham Levy

LEER MÁS
Más de 8 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 13 al 15 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

Más de 8 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 13 al 15 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Estudiantes de Beca 18 protestan contra cambios al reglamento del Pronabec: “No somos una nota, somos años de sacrificio”

Estudiantes de Beca 18 protestan contra cambios al reglamento del Pronabec: “No somos una nota, somos años de sacrificio”

LEER MÁS
Perú tiene el mejor tren de lujo del mundo en 2026, según prestigiosa revista: así es el exclusivo recorrido entre Cusco, Puno y Arequipa

Perú tiene el mejor tren de lujo del mundo en 2026, según prestigiosa revista: así es el exclusivo recorrido entre Cusco, Puno y Arequipa

LEER MÁS
Peruano se desmaya en casa de apuestas tras apostar sus ahorros en partido de Noruega vs. Inglaterra del Mundial 2026

Peruano se desmaya en casa de apuestas tras apostar sus ahorros en partido de Noruega vs. Inglaterra del Mundial 2026

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025