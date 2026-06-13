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La casa construida en los años 50 que se adelantó décadas a la arquitectura sostenible y hoy sigue siendo un referente mundial de eficiencia bioclimática

Ubicada en Tucson, esta vivienda se adaptó a las duras condiciones del desierto de Sonora con soluciones avanzadas que anticiparon prácticas sostenibles actuales.

La Casa Ball-Paylore, diseñada en 1952 por Arthur T. Brown en Arizona, es considerada una pionera en arquitectura bioclimática, anticipando soluciones sostenibles.
La Casa Ball-Paylore, diseñada en 1952 por Arthur T. Brown en Arizona, es considerada una pionera en arquitectura bioclimática, anticipando soluciones sostenibles. | Foto: GMVargas
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Mucho antes de que la sostenibilidad se convirtiera en una prioridad dentro de la arquitectura, una vivienda construida en el desierto de Arizona ya incorporaba soluciones para aprovechar la energía solar, reducir el consumo energético y mejorar el confort interior de forma natural. Se trata de la Casa Ball-Paylore, una innovadora residencia diseñada en 1952 por el arquitecto estadounidense Arthur T. Brown, considerada hoy uno de los ejemplos más tempranos de arquitectura bioclimática.

Ubicada en Tucson, Estados Unidos, la vivienda fue concebida para responder a las exigentes condiciones climáticas del desierto de Sonora. Más de siete décadas después de su construcción, sigue siendo estudiada por especialistas debido a las avanzadas estrategias de diseño que anticiparon muchas de las prácticas sostenibles utilizadas actualmente.

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Un diseño revolucionario para aprovechar el clima del desierto

La Casa Ball-Paylore fue encargada por las bibliotecarias Phyllis Ball y Patricia Paylore, quienes buscaban una vivienda funcional, económica y diferente a las construcciones tradicionales de la época. Arthur T. Brown respondió con un diseño compacto de aproximadamente 111 metros cuadrados, organizado alrededor de una singular planta hexagonal con una chimenea central que distribuye los espacios interiores.

Uno de los elementos más innovadores del proyecto fue su gran superficie acristalada orientada al sur, diseñada para captar el calor solar durante el invierno. Este sistema se complementó con una terraza semicircular equipada con paneles móviles capaces de regular la incidencia de los rayos solares según la época del año. Estas soluciones permitían controlar la temperatura interior sin necesidad de complejos sistemas mecánicos, una idea extraordinariamente avanzada para la década de 1950.

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Un legado arquitectónico que sigue vigente más de 70 años después

Además de sus innovaciones climáticas, la vivienda fue concebida como una obra integral en la que arquitectura, mobiliario y funcionalidad se desarrollaron de manera conjunta. Muchos de los muebles empotrados y elementos originales diseñados por colaboradores de Brown aún se conservan, lo que permite apreciar el concepto completo ideado por el arquitecto.

Tras décadas en manos de sus propietarias originales y posteriormente de la familia Koffler, la casa estuvo en riesgo debido a la presión inmobiliaria. Sin embargo, una intervención impulsada por organizaciones de preservación histórica permitió restaurar elementos originales y recuperar los sistemas de control solar concebidos por Brown. Gracias a estos trabajos de conservación, la Casa Ball-Paylore continúa siendo un referente internacional para arquitectos y urbanistas, lo que demuestra que muchas de las soluciones sostenibles actuales ya habían sido imaginadas y aplicadas hace más de 70 años.

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