Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Publirreportajes

Si tengo S/ 18 mil soles guardados, ¿en qué puedo invertirlos?

Haz que tu dinero trabaje para ti. Conoce una alternativa de inversión transparente y respaldada por procesos formales desde S/18 mil.

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria permite respaldar tu capital con propiedades. Fuente: Difusión.
Tener S/18 mil ahorrados es un excelente inicio, pero surge la gran pregunta: ¿cómo aprovecharlos mejor? Dejarlos en una cuenta bancaria puede ser cómodo, aunque no siempre ofrece la rentabilidad que buscas. Por eso, cada vez más personas optan por alternativas que permitan diversificar sus opciones según sus objetivos.

Una de ellas es invertir en préstamos con garantía hipotecaria, una alternativa de inversión estructurada y accesible que puedes gestionar fácilmente a través de Prestamype, la Fintech peruana líder en este tipo de inversiones.

¿En qué consiste la inversión en préstamos con garantía hipotecaria?

La dinámica es sencilla: pones a trabajar tu dinero financiando a empresarios peruanos que requieren capital para seguir creciendo, y ellos respaldan ese préstamo con un inmueble. Esta propiedad —ya sea una casa, local, terreno o departamento— queda inscrita en SUNARP a nombre del inversionista, brindando un proceso formal con documentación inscrita y transparencia en cada operación.

A cambio, recibes pagos mensuales que incluyen tanto la devolución del capital como los intereses generados. En Prestamype puedes comenzar a invertir desde S/18 000, eligiendo plazos entre 1 y 6 años, según tus metas financieras y el horizonte en el que quieras obtener retornos.

De esta manera, puedes acceder a oportunidades que generan pagos periódicos según las condiciones de cada préstamo, sino que también impulsas el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el Perú. Una inversión con impacto real y beneficios concretos.

Beneficios de invertir con Prestamype

Con más de 8 000 inversionistas activos, más de S/1 600 millones colocados y retornos que superan los S/210 millones, Prestamype se ha consolidado como una de las alternativas de inversión más confiables del mercado peruano. Forbes la reconoce entre las 100 mejores startups del país, y cuenta con el respaldo de inversionistas institucionales como Salkantay VC, BID Lab y fondos internacionales como ALIVE y Oikocredit.

En pocas palabras, Prestamype cuenta con experiencia, trayectoria y procesos transparentes: tres pilares claves cuando se trata de decidir dónde invertir tu dinero. A continuación, descubre las principales ventajas de esta opción de inversión.

  • Retornos atractivos: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 34 %.
  • Bajo riesgo: Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.
  • Diversificación: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

Da el primer paso: agenda una reunión

Si estás buscando dónde invertir en Perú y te interesa una opción segura, rentable y accesible, esta puede ser la oportunidad que estabas esperando.

Agenda una reunión gratuita y empieza a invertir en préstamos. INGRESA AQUÍ.

[PUBLIRREPORTAJE]

