Factoring: Conoce cómo funciona el adelanto de facturas

¿Necesitas capital rápido para impulsar tu empresa? El factoring te permite obtener liquidez inmediata utilizando tus facturas por cobrar, una alternativa de financiamiento ágil y accesible, pensada especialmente para micro y pequeñas empresas.

Emprender y hacer crecer una MYPE requiere esfuerzo, tiempo y, sobre todo, recursos financieros. Sin embargo, acceder a financiamiento mediante los canales bancarios tradicionales suele ser un proceso lento y complicado.

Por eso, si buscas una forma práctica de mantener tu negocio en movimiento, el factoring es la solución ideal. A través de este mecanismo, puedes adelantar el cobro de tus facturas emitidas y conseguir el dinero que necesitas sin endeudarte ni esperar largos plazos.

¿Qué es el factoring?

En el Perú, muchas micro y pequeñas empresas ofrecen sus productos o servicios a crédito, generando facturas por cobrar con plazos que pueden ir de 30 a 90 días. Esta espera prolongada suele afectar su capacidad para mantener operaciones, pagar proveedores o seguir creciendo.

Frente a esta situación, el factoring, también conocido como adelanto de facturas, se presenta como una solución efectiva. Este mecanismo permite ceder las facturas por cobrar a una entidad financiera (llamada factor) a cambio de recibir liquidez inmediata. En otras palabras, te permite convertir tus ventas a crédito en efectivo al instante, mejorando el flujo de caja de tu negocio sin necesidad de endeudarte.

Por ejemplo, si emitiste una factura por S/30,000 con pago a 60 días, puedes usar el factoring para recibir el dinero de inmediato, descontando solo una pequeña comisión. En este proceso, tu empresa actúa como el cedente y tu cliente como el deudor. Con Factoring Prestamype, puedes obtener hasta el 99% del valor de tu factura al instante y el resto cuando tu cliente pague. Simula tu adelanto en menos de un minuto haciendo clic AQUÍ.

Beneficios de hacer factoring en Prestamype

Al hacer factoring podrás acceder a liquidez inmediata y financiar las actividades de tu negocio con mayor rapidez. Conoce todas las ventajas de hacer factoring en Prestamype.

Proceso 100% digital y seguro: Con nuestra plataforma registrada en Cavali no tendrás de qué preocuparte. Crea tu cuenta, sube tus facturas y ¡listo!

Liquidez inmediata: Obtén el dinero en caja desde el mismo día, después de la aprobación de tu solicitud.

Tasas competitivas: Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa.

Financiamiento sin deudas: Evaluamos a tu cliente, tú no necesitas tener historial crediticio.

Prestamype, además, te permite llevar a cabo un proceso de simulación de tus facturas para conocer el monto aproximado que ganarías al negociar tus facturas.

¿Qué requisitos debes cumplir para hacer factoring en Prestamype?

Para poder hacer factoring en Prestamype, debes cumplir los siguientes requisitos:

Tener una empresa con RUC activo.

Contar con una factura por cobrar a una empresa.

La factura debe estar pendiente de pago y dentro del plazo de vencimiento.

Además, deberás contar con la siguiente documentación:

Copia del DNI del Representante Legal.

Vigencia de Poder del Representante Legal (no mayor a 90 días).

Contrato firmado por el Representante Legal.

Archivo XML de las facturas a ceder.

