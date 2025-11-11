HOYSuscripcion LR Focus

Publirreportajes

Factoring: Conoce cómo funciona el adelanto de facturas

Optimiza el flujo de caja de tu negocio y obtén liquidez inmediata sin depender de los bancos. Haz factoring con Prestamype, la Fintech más grande del Perú.

Para acceder, solo necesitas tener un RUC activo y facturas pendientes de pago.
Para acceder, solo necesitas tener un RUC activo y facturas pendientes de pago. Fuente: Difusión.

¿Necesitas capital rápido para impulsar tu empresa? El factoring te permite obtener liquidez inmediata utilizando tus facturas por cobrar, una alternativa de financiamiento ágil y accesible, pensada especialmente para micro y pequeñas empresas.

Emprender y hacer crecer una MYPE requiere esfuerzo, tiempo y, sobre todo, recursos financieros. Sin embargo, acceder a financiamiento mediante los canales bancarios tradicionales suele ser un proceso lento y complicado.

Por eso, si buscas una forma práctica de mantener tu negocio en movimiento, el factoring es la solución ideal. A través de este mecanismo, puedes adelantar el cobro de tus facturas emitidas y conseguir el dinero que necesitas sin endeudarte ni esperar largos plazos.

¿Qué es el factoring?

En el Perú, muchas micro y pequeñas empresas ofrecen sus productos o servicios a crédito, generando facturas por cobrar con plazos que pueden ir de 30 a 90 días. Esta espera prolongada suele afectar su capacidad para mantener operaciones, pagar proveedores o seguir creciendo.

Frente a esta situación, el factoring, también conocido como adelanto de facturas, se presenta como una solución efectiva. Este mecanismo permite ceder las facturas por cobrar a una entidad financiera (llamada factor) a cambio de recibir liquidez inmediata. En otras palabras, te permite convertir tus ventas a crédito en efectivo al instante, mejorando el flujo de caja de tu negocio sin necesidad de endeudarte.

larepublica.pe

Por ejemplo, si emitiste una factura por S/30,000 con pago a 60 días, puedes usar el factoring para recibir el dinero de inmediato, descontando solo una pequeña comisión. En este proceso, tu empresa actúa como el cedente y tu cliente como el deudor. Con Factoring Prestamype, puedes obtener hasta el 99% del valor de tu factura al instante y el resto cuando tu cliente pague.

Beneficios de hacer factoring en Prestamype

Al hacer factoring podrás acceder a liquidez inmediata y financiar las actividades de tu negocio con mayor rapidez. Conoce todas las ventajas de hacer factoring en Prestamype.

  • Proceso 100% digital y seguro: Con nuestra plataforma registrada en Cavali no tendrás de qué preocuparte. Crea tu cuenta, sube tus facturas y ¡listo!
  • Liquidez inmediata: Obtén el dinero en caja desde el mismo día, después de la aprobación de tu solicitud.
  • Tasas competitivas: Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa.
  • Financiamiento sin deudas: Evaluamos a tu cliente, tú no necesitas tener historial crediticio.

Prestamype, además, te permite llevar a cabo un proceso de simulación de tus facturas para conocer el monto aproximado que ganarías al negociar tus facturas.

¡Simula el adelanto de tus facturas en menos de 1 minuto!

¿Qué requisitos debes cumplir para hacer factoring en Prestamype?

Para poder hacer factoring en Prestamype, debes cumplir los siguientes requisitos:

  • Tener una empresa con RUC activo.
  • Contar con una factura por cobrar a una empresa.
  • La factura debe estar pendiente de pago y dentro del plazo de vencimiento.

Además, deberás contar con la siguiente documentación:

  • Copia del DNI del Representante Legal.
  • Vigencia de Poder del Representante Legal (no mayor a 90 días).
  • Contrato firmado por el Representante Legal.
  • Archivo XML de las facturas a ceder.

Simula el adelanto de tu factura en menos de 1 minuto.

[PUBLIRREPORTAJE]

