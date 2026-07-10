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Remate de inmuebles en Lima: SAT subastará locales comerciales, terrenos y más desde S/36.000 este 17 de julio, ¿cómo participar?

Los bienes incluyen locales comerciales, terrenos y oficinas, ubicados en Cercado de Lima, Carabayllo y Puente Piedra. Cada propiedad tendrá un precio base fijo para el remate.

La actividad se desarrollará de manera presencial en la sede principal del SAT, ubicada en el jirón Camaná 370.
La actividad se desarrollará de manera presencial en la sede principal del SAT, ubicada en el jirón Camaná 370. | Foto: composición LR
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima realizará un nuevo remate público de inmuebles el próximo viernes 17 de julio como parte del proceso de recuperación de deudas tributarias en estado coactivo. La jornada incluirá la subasta de 9 propiedades ubicadas en distintos distritos de la capital, cuyos propietarios mantienen obligaciones pendientes por concepto de impuesto predial, alcabala y arbitrios.

La actividad se desarrollará de manera presencial en la sede principal del SAT, ubicada en el jirón Camaná 370, en el Cercado de Lima. De acuerdo con la entidad, el procedimiento se ejecutará luego de haber culminado todas las etapas establecidas por la normativa vigente, incluida la notificación a los contribuyentes y otros requerimientos previos.

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¿Cuáles son los inmuebles que rematará el SAT de Lima este 17 de julio?

Entre los bienes que serán puestos en subasta figuran locales comerciales, terrenos, aires y azoteas, una oficina corporativa y un inmueble urbano con terreno y edificación. Estas propiedades se encuentran distribuidas en los distritos de Cercado de Lima, Carabayllo y Puente Piedra, y cada una contará con un precio base establecido para el remate.

Cercado de Lima

  • Área de terreno: 4,09 m²
  • Dirección: Jr. Junín 453, Sección 20 (Stand Interior N.° 117 - 1.er piso)
  • Precio base: S/36.341,71

Puente Piedra

  • Área de terreno: 120,50 m²
  • Dirección: Cl. Las Magnolias Lt. 22 Mz. E1 - Urb. Los Portales de Chillón, Puente Piedra
  • Precio base: S/193.450,67

Carabayllo

  • Área de terreno: 109.805,88 m²
  • Dirección: Subparcela 1H y 1I - urbanización Torre Blanca, quinta etapa, Carabayllo
  • Precio base: S/3.007.802,77

¿Cómo participar en el remate de inmuebles del SAT de Lima?

Las personas interesadas en participar deberán acudir con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente en formato físico y realizar el pago del oblaje, equivalente al 10% del valor de tasación del inmueble por el que deseen ofertar. Este trámite podrá efectuarse en la caja del SAT desde las 8:30 a. m. del mismo 17 de julio, únicamente mediante cheque certificado o cheque de gerencia emitido a nombre del Servicio de Administración Tributaria de Lima.

La diligencia pública comenzará a las 9:05 a. m. en el segundo piso del edificio B de la sede central del SAT. La entidad recordó que no se aceptarán otras modalidades de pago para el oblaje y precisó que la subasta corresponde a inmuebles cuyos propietarios no regularizaron sus deudas tributarias, pese a las facilidades otorgadas y al cumplimiento de los procedimientos legales previos por parte del organismo recaudador.

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