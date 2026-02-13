El 40% de los ciberdelitos que se investigan están vinculados a la pornografía infantil

Usan Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y Skype y tienen en común que son hombres de mediana edad que trabajan con menores. Ese es el perfil de la mayoría de los acusados por Grooming, un delito que crece en Perú.

En función de los reportes enviados por Google NCMEC (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, por sus siglas en inglés), Interpol y CHS Alternativo, más la cantidad de denuncias efectuadas por el Ministerio Público, el 40% de los ciberdelitos que se investigan están vinculados con la pornografía infantil.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Esta mañana, el Equipo 1 de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, consiguió la detención preliminar judicial de un sujeto de 47 años investigado por el delito de pornografía infantil agravada en agravio de menores de edad en proceso de identificación, en La Victoria.

De acuerdo con la investigación, Luis Vergaray Paredes habría acumulado cientos de fotografías y videos de abuso infantil, y habría difundido este material a través de un aplicativo de mensajería instantánea.

PUEDES VER: Alertan a la ONU decisión del MP de cerrar casos de abusos contra niñas awajún y wampis

La investigación se inició en julio de 2025 luego de una alerta internacional enviada por Google NCMEC y que fue recibida por la Policía Nacional del Perú. Ello con el fin de realizar una investigación conjunta y esclarecer los hechos que vinculan al investigado con la presunta posesión, fabricación y distribución de materiales ilícitos.

La diligencia fiscal se efectúa con el apoyo de la organización cooperantes Our Rescue, la División de Ciberprotección Infantil de la PNP y también comprende el allanamiento de la vivienda del investigado.

Asimismo, se incautó celulares, memorias USB, computadoras y otros dispositivos electrónicos que son examinados para verificar material incriminatorio a través de su almacenamiento físico y en línea.

CONDENADO A 8 AÑOS

Entre tanto, el Equipo 2 de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, logró que se condene a ocho años y cuatro meses de prisión efectiva a un sujeto por el delito de pornografía infantil en agravio de menores de edad en proceso de identificación. La sentencia condenatoria se logró en menos de una semana.

Esta medida, obtenida por el fiscal adjunto provincial Daniel Cornejo Pacheco mediante la figura de terminación anticipada en la que el investigado reconoció el delito perpetrado, también contempla el pago de una reparación civil de S/ 10 000 a favor de los agraviados.

En audiencia, se acreditó que el sentenciado poseyó y compartió en redes sociales material de abuso infantil desde el año 2025 hasta el 19 de enero de 2026, fecha en que fue detenido preliminarmente en una diligencia fiscal donde también se allanó su domicilio y se halló material probatorio relevante, como videos, fotografías y otros contenidos incriminatorios.

La investigación inició en 2025 luego de la alerta enviada por Google NCMEC.

FORTALECER LA PREVENCIÓN

Ana Ladera, psicóloga y coordinadora de CHS Alternativo, advirtió que Perú es uno de los países que genera y difunde mayor contenido pornográfico.

En una entrevista en América TV sobre caso de un joven peruano acusado por chantaje virtual y distribución de contenido para adultos de una menor de edad en España, señaló que la violencia infantil en entornos digitales es una de las formas más complejas de agresión y advirtió la necesidad de fortalecer la prevención, la vigilancia digital y el acompañamiento familiar.

Por su parte, Mauro Rojas, especialista legal de CHS Alternativo, advirtió que en este tipo de situaciones hay una preocupante brecha de impunidad, ya que muchos de estos casos no culminan en condenas efectivas.