HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori a favor de obligar a niñas a ser madres | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

El 40% de los ciberdelitos que se investigan están vinculados a la pornografía infantil

Detienen a hombre de 47 años que habría acumulado cientos de fotografías y videos de abuso infantil, y difundido este material a través de un aplicativo de mensajería instantánea. Otro sujeto fue condenado a más de 8 años de prisión.

Sujeto detenido por distribuir material con pornografía infantil.
Sujeto detenido por distribuir material con pornografía infantil.

Usan Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y Skype y tienen en común que son hombres de mediana edad que trabajan con menores. Ese es el perfil de la mayoría de los acusados por Grooming, un delito que crece en Perú.

En función de los reportes enviados por Google NCMEC (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, por sus siglas en inglés), Interpol y CHS Alternativo, más la cantidad de denuncias efectuadas por el Ministerio Público, el 40% de los ciberdelitos que se investigan están vinculados con la pornografía infantil.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Esta mañana, el Equipo 1 de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, consiguió la detención preliminar judicial de un sujeto de 47 años investigado por el delito de pornografía infantil agravada en agravio de menores de edad en proceso de identificación, en La Victoria.

De acuerdo con la investigación, Luis Vergaray Paredes habría acumulado cientos de fotografías y videos de abuso infantil, y habría difundido este material a través de un aplicativo de mensajería instantánea.

PUEDES VER: Alertan a la ONU decisión del MP de cerrar casos de abusos contra niñas awajún y wampis

lr.pe

La investigación se inició en julio de 2025 luego de una alerta internacional enviada por Google NCMEC y que fue recibida por la Policía Nacional del Perú. Ello con el fin de realizar una investigación conjunta y esclarecer los hechos que vinculan al investigado con la presunta posesión, fabricación y distribución de materiales ilícitos.

La diligencia fiscal se efectúa con el apoyo de la organización cooperantes Our Rescue, la División de Ciberprotección Infantil de la PNP y también comprende el allanamiento de la vivienda del investigado.

Asimismo, se incautó celulares, memorias USB, computadoras y otros dispositivos electrónicos que son examinados para verificar material incriminatorio a través de su almacenamiento físico y en línea.

larepublica.pe

CONDENADO A 8 AÑOS

Entre tanto, el Equipo 2 de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, logró que se condene a ocho años y cuatro meses de prisión efectiva a un sujeto por el delito de pornografía infantil en agravio de menores de edad en proceso de identificación. La sentencia condenatoria se logró en menos de una semana.

Esta medida, obtenida por el fiscal adjunto provincial Daniel Cornejo Pacheco mediante la figura de terminación anticipada en la que el investigado reconoció el delito perpetrado, también contempla el pago de una reparación civil de S/ 10 000 a favor de los agraviados.

PUEDES VER: Sujeto investigado por distribuir pornografía infantil es capturado en Madre de Dios con cooperación de EE. UU.

lr.pe

En audiencia, se acreditó que el sentenciado poseyó y compartió en redes sociales material de abuso infantil desde el año 2025 hasta el 19 de enero de 2026, fecha en que fue detenido preliminarmente en una diligencia fiscal donde también se allanó su domicilio y se halló material probatorio relevante, como videos, fotografías y otros contenidos incriminatorios.

La investigación inició en 2025 luego de la alerta enviada por Google NCMEC.

FORTALECER LA PREVENCIÓN

Ana Ladera, psicóloga y coordinadora de CHS Alternativo, advirtió que Perú es uno de los países que genera y difunde mayor contenido pornográfico.

En una entrevista en América TV sobre caso de un joven peruano acusado por chantaje virtual y distribución de contenido para adultos de una menor de edad en España, señaló que la violencia infantil en entornos digitales es una de las formas más complejas de agresión y advirtió la necesidad de fortalecer la prevención, la vigilancia digital y el acompañamiento familiar.

 Por su parte, Mauro Rojas, especialista legal de CHS Alternativo, advirtió que en este tipo de situaciones hay una preocupante brecha de impunidad, ya que muchos de estos casos no culminan en condenas efectivas.

Notas relacionadas
Policía quita bengala y se burla de manifestantes durante protesta contra ''albergue'' de Milagros Jaúregui

Policía quita bengala y se burla de manifestantes durante protesta contra ''albergue'' de Milagros Jaúregui

LEER MÁS
Alertan a la ONU decisión del MP de cerrar casos de abusos contra niñas awajún y wampis

Alertan a la ONU decisión del MP de cerrar casos de abusos contra niñas awajún y wampis

LEER MÁS
Así cayó el 'Ingeniero del terror': fue intervenido frente a su madre por abuso sexual infantil en VES

Así cayó el 'Ingeniero del terror': fue intervenido frente a su madre por abuso sexual infantil en VES

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana fue a renovar su DNI y descubrió que figuraba como casada desde hace 30 años con hombre que nunca conoció

Peruana fue a renovar su DNI y descubrió que figuraba como casada desde hace 30 años con hombre que nunca conoció

LEER MÁS
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Sismate emite alerta de tsunami: usuarios recibieron notificación de ejercicio de simulacro en Perú

Sismate emite alerta de tsunami: usuarios recibieron notificación de ejercicio de simulacro en Perú

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

José Jerí: Elvis Vergara confirma que se solicitará facultades de comisión investigadora en caso Chifagate

Así quedó el vehículo de Laura Spoya tras accidente automovilístico en Surco

'La Reina del Flow 3' capítulos 20 al 40: dónde y cuándo ver los episodios completos de la serie colombiana online

Sociedad

Peruana fue a renovar su DNI y descubrió que figuraba como casada desde hace 30 años con hombre que nunca conoció

Sismate emite alerta de tsunami: usuarios recibieron notificación de ejercicio de simulacro en Perú

El 67% de víctimas por ataques extorsivos eran transportistas y deja 93 muertos y 76 lesionados, según el Ministerio Público

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí: Elvis Vergara confirma que se solicitará facultades de comisión investigadora en caso Chifagate

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí deberá responder ante la Fiscalía por contrataciones de jóvenes en Palacio el próximo 2 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025