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Francia - España: día, hora y canal de TV para ver la primera semifinal del Mundial 2026

Los equipos de Kylian Mbappé y Lamine Yamal superaron los cuartos de final y protagonizarán una semifinal de alto voltaje en el AT&T Stadium de Texas.

Francia y España disputarán la primera semifinal del Mundial 2026 el 14 de julio en Texas, tras vencer en cuartos a Marruecos y Bélgica, respectivamente.
Francia y España disputarán la primera semifinal del Mundial 2026 el 14 de julio en Texas, tras vencer en cuartos a Marruecos y Bélgica, respectivamente. | Foto: Composición LR | FIFA
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Francia y España protagonizarán la primera semifinal del Mundial 2026 luego de superar con éxito sus respectivos compromisos de cuartos de final.

La selección francesa, liderada por Kylian Mbappé, derrotó con autoridad por 2-0 a Marruecos, mientras que La Roja remontó para imponerse 2-1 a Bélgica y asegurar su lugar entre los cuatro mejores del certamen.

PUEDES VER: Kylian Mbappé no se conmovió ante la tristeza de Hakimi tras eliminarlo del Mundial 2026: "Aquí no hay lugar para emociones"

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¿Cuándo juegan Francia vs España por el Mundial 2026?

Francia y España se enfrentarán el próximo martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Texas por un lugar en la final del Mundial 2026. Será un duelo con historia, ya que ambas selecciones se han enfrentado en dos ocasiones en fases finales de la Copa del Mundo, con un balance de una victoria para cada una.

PUEDES VER: Partidos del Mundial 2026 por América TV: horarios para ver los 4tos de final por señal abierta en Perú

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¿A qué hora juega Francia vs España?

Este duelo, por la primera semifinal del Mundial 2026, arrancará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española).

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Francia vs España?

El partido entre Francia y España se podrá seguir a través de DirecTV para toda Sudamérica. De igual forma, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.

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