Clausuran Campo Mar en la previa del Torneo Clausura: Universitario trabaja para solucionar la medida municipal

La Municipalidad clausura Campo Mar, complejo de Universitario de Deportes, a días del inicio del Torneo Clausura 2026. | Foto: Comunidad Crema

La Municipalidad clausura Campo Mar, complejo de Universitario de Deportes, a días del inicio del Torneo Clausura 2026. | Foto: Comunidad Crema

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La Municipalidad de Lurín dispuso la clausura de Campo Mar, complejo utilizado por Universitario de Deportes, a pocos días del inicio del Torneo Clausura 2026.

De acuerdo con la información compartida por el periodista Gustavo Peralta desde el entorno del club crema, la medida debía recaer sobre VIDU; sin embargo, la autoridad municipal consideró que ambas instalaciones forman parte del mismo complejo, pese a que cuentan con partidas registrales distintas.

Ante esta situación, según el periodista, Universitario ya trabaja para revertir la medida y se espera que en las próximas horas emita un pronunciamiento oficial para aclarar lo ocurrido.

La Municipalidad de Lurin clausura Campo Mar. Foto: Comunidad Crema

Nueva empresa se encargará de la venta de entradas

Paralelamente, el club también alista otro cambio importante para sus hinchas: dejará su actual plataforma de venta de boletos y usará una nueva ticketera para vender entradas para sus próximos partidos, según informó Peralta.

¿Cuándo juega Universitario on Millonarios FC?

El amistoso internacional se jugará el sábado 11 de julio a las 3:30 p. m. en el Estadio Monumental. El duelo servirá como preparación para el reinicio de las competencias oficiales y marcará el reencuentro de la 'U' con Fabián Bustos y Rodrigo Ureña, quienes actualmente forman parte del conjunto colombiano.