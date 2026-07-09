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Fenómeno El Niño: Gobierno asigna más de S/4200 millones para acciones de prevención y reducción de riesgos

El Cenepred alertó que 22 departamentos y 209 distritos se encuentran en condición de riesgo muy alto ante posibles inundaciones y huaicos.

Fenómeno El Niño: Gobierno asigna más de S/4200 millones para acciones de prevención y reducción de riesgos
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El Gobierno asignó más de S/4.200 millones para acciones de prevención y reducción de riesgos del fenómeno El Niño.

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A su vez, para el presente año fiscal se destinó S/3.065 millones para la categoría presupuestal reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

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Se le suma más de 2000 millones de dólares en fondos contingentes, disponibles para atender de manera oportuna posibles emergencias asociadas al Fenómeno El Niño.

Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados (PLIA) ejecuta como estrategia la limpieza y descolmatación de 735 kilómetros de ríos y quebradas, así como la protección de 118 kilómetros de riberas.

Además, obras de drenaje pluvial, protección de quebradas y construcción de defensas ribereñas a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

22 regiones en riesgos

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que los efectos del fenómeno El Niño podrían afectar a millones de peruanos.

22 departamentos y 209 distritos se encuentran en condición de riesgo muy alto ante posibles inundaciones y huaicos.

En total, 7.9 millones de personas y más de 2.4 millones de viviendas estarían expuestas. Las regiones en mayor nivel de vulnerabilidad son Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima.

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