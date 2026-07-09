La joya de Marruecos que rechazó jugar con Francia y ahora quiere eliminarla del Mundial 2026: vale más US$50 millones

Ayyoub Bouaddi, mediocampista de 18 años, destaca en el Mundial 2026 tras renunciar a representar a Francia y decidir jugar para Marruecos. | Foto: Sports Illustrated

Ayyoub Bouaddi, mediocampista de 18 años, destaca en el Mundial 2026 tras renunciar a representar a Francia y decidir jugar para Marruecos. | Foto: Sports Illustrated

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Con apenas 18 años, Ayyoub Bouaddi se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. El mediocampista de Marruecos no solo destaca por su talento dentro del campo, sino también por la decisión que tomó semanas antes del torneo: renunció a representar a Francia, país donde nació y se formó futbolísticamente, para defender los colores de la selección de sus raíces familiares.

Ahora, el volante del Lille tendrá un desafío muy especial. En los cuartos de final del Mundial 2026 enfrentará a Francia, la selección en la que fue capitán de la Sub-21 y que intentó convencerlo de quedarse. Su gran rendimiento también ha disparado su cotización en el mercado, donde ya es considerado una de las jóvenes promesas más valiosas de Europa, con un valor superior a los US$50 millones.

Ayyoub Bouaddi vistiendo la camiseta de Francia en la Sub 21.

¿Quién es Ayyoub Bouaddi, la nueva figura de Marruecos?

Nacido el 2 de octubre de 2007 en Senlis, al norte de París, Bouaddi creció en una familia de origen marroquí y desde muy pequeño ingresó a las divisiones menores del Lille, club en el que completó toda su formación hasta debutar como profesional en 2023.

Su irrupción fue precoz. Con apenas 16 años disputó su primer partido oficial con el Lille y poco después comenzó a destacar en competiciones europeas, consolidándose como una de las mayores promesas del fútbol francés.

En el Mundial 2026 ha sido una pieza fundamental para el técnico Mohamed Ouahbi. Solo se perdió el encuentro ante Haití y fue titular frente a Brasil, Escocia, Países Bajos y Canadá, actuaciones que lo colocan entre los candidatos al premio al Mejor Jugador Joven del torneo.

El joven mediocampista ha tenido buenos momentos con el Lille.

Rechazó a Francia y también al intento de Zidane

Antes de representar a Marruecos, Bouaddi vistió la camiseta de Francia en las categorías Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-20 y Sub-21, hasta portar el brazalete de capitán del combinado juvenil.

Sin embargo, poco antes del Mundial decidió cambiar de federación tras conversar con Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos. El 2 de junio de 2026 debutó con los Leones del Atlas en un amistoso frente a Madagascar.

La Federación Francesa intentó evitar su salida. Según diversos reportes, Zinedine Zidane habló personalmente con el futbolista para convencerlo de continuar con Francia. No obstante, el propio exmediocampista le reconoció que no podía garantizarle un lugar en la selección absoluta tras el Mundial.

Una promesa que también brilla fuera de las canchas

Además de destacar con el balón, Bouaddi sobresale por su rendimiento académico. Terminó el bachillerato científico con honores cuando tenía apenas 16 años y actualmente estudia una licenciatura en Matemáticas en la Universidad de París.

En 2023 también ganó un concurso de oratoria tras presentar una exposición sobre la pregunta: '¿Es el resultado superior al método?', lo que refleja un perfil poco habitual entre las jóvenes estrellas del fútbol.

Durante su infancia practicó diversas disciplinas, como natación, gimnasia, tenis, bádminton y balonmano, antes de enfocarse por completo en el fútbol.

¿Qué equipo de la Premier League quiere a Ayyoub Bouaddi?

El duelo de cuartos de final tendrá un significado especial para Bouaddi. Enfrentará al país donde nació, creció y se desarrolló como futbolista, pero al que decidió dejar para representar a Marruecos, la tierra de sus padres.

Su gran Mundial también ha despertado el interés de varios gigantes europeos. Equipos de la Premier League, con el Manchester City entre los principales candidatos, siguen de cerca al mediocampista, mientras que en Francia ya se habla de una operación que podría superar los 50 millones de euros, una cifra récord para el Lille.