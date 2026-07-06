Chofer de combi es baleado en paradero de Lurigancho-Chosica: transeúnte también resultó herido
La Policía Nacional investiga el ataque, que podría estar relacionado con extorsiones a transportistas. Los agresores huyeron en motocicleta tras el tiroteo.
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Un nuevo ataque armado contra el transporte público se registró la noche del domingo 5 de julio en la avenida Lurigancho-Chosica. Una combi que se encontraba estacionada en un paradero fue baleada por dos sujetos a bordo de una motocicleta, lo que dejó como saldo al conductor gravemente herido y a un transeúnte lesionado.
Según información preliminar de la Policía Nacional, los atacantes llegaron hasta el lugar en una motocicleta y, tras ubicar la unidad de transporte, abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga. Los agentes iniciaron las diligencias para identificar a los responsables del atentado.
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Heridos reciben atención médica
Uno de los disparos impactó en la cabeza del conductor de la combi, quien fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital de Lima Este Vitarte, donde permanece internado. En tanto, un transeúnte que se encontraba cerca del paradero resultó herido luego de que un proyectil le rozara la mejilla.
Las primeras hipótesis de la Policía apuntan a que el ataque estaría relacionado con un presunto caso de extorsión contra transportistas, una modalidad delictiva que continúa afectando al sector en distintos puntos de Lima. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar el móvil del atentado.
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Vecinos se quejan de la delincuencia
Tras la balacera, vecinos de la zona expresaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos y exigieron mayor presencia policial y acciones concretas para reforzar la seguridad en la avenida Lurigancho-Chosica, donde aseguran que los actos de violencia son cada vez más frecuentes.