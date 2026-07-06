Bélgica y UEFA muestran su rechazo contra la FIFA por anular expulsión de Folarin Balogun en el Mundial 2026

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La polémica no se detiene en el Mundial 2026. La UEFA lanzó un contundente comunicado contra la FIFA luego de que el máximo organismo del fútbol decidiera levantar la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien quedó habilitado para disputar el partido de octavos de final frente a Bélgica, pese a haber sido expulsado ante Bosnia-Herzegovina en la ronda anterior.

El ente rector del fútbol europeo calificó esta decisión como un grave precedente y sostuvo que la sanción automática tras una tarjeta roja no admite interpretaciones ni excepciones. “Ha cruzado una línea roja”, indicó la UEFA en su comunicado, al considerar que la esta acción compromete la integridad del torneo y la igualdad de condiciones entre las selecciones participantes.

Comunicado de UEFA sobre caso Folarin Balogun. Foto: UEFA

Bélgica y UEFA muestran su rechazo contra la FIFA por anular expulsión de Folarin Balogun

Falorin Balogun había sido expulsado en el encuentro ante Bosnia-Herzegovina luego de una revisión del VAR por un pisotón sobre Tarik Muharemovic. De acuerdo con el reglamento disciplinario, debía cumplir con una fecha de suspensión. Sin embargo, la FIFA aplicó de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario, la cual permite suspender la ejecución de una sanción previamente impuesta.

Esta decisión también provocó la reacción de la Federación Belga de Fútbol, quien manifestó su desacuerdo y cuestionó a la FIFA. Tengamos en cuenta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente la medida y agradeció al organismo por revertir lo que consideró una injusticia contra el delantero.

¿A qué hora se juega el duelo entre Estados Unidos vs Bélgica?

El duelo entre estadounidenses y europeos está pactado para hoy lunes 6 de julio a las 7.00 p. m. (hora peruana). Este enfrentamiento tendrá como escenario el estadio Lumen Field, reciento que cuenta con capacidad para albergar a 72,000 espectadores.