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Obras conversa con Fuerza Popular por la Mesa Directiva del nuevo Congreso bicameral

La diputada electa Andrea Medina confirmó que su bancada ya sostiene conversaciones con otros partidos, incluidos los que estarán en la oposición, de cara a la conformación de la nueva directiva parlamentaria.

Diputada señalo que la bancada se encuentra en conversaciones con Fuerza Popular sobre conformación de la Mesa Directiva. Foto: composición LR
Diputada señalo que la bancada se encuentra en conversaciones con Fuerza Popular sobre conformación de la Mesa Directiva. Foto: composición LR
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El partido Obras confirmó que abrió conversaciones con Fuerza Popular por la Mesa Directiva del Congreso bicameral. La diputada electa Andrea Medina lo reveló en una entrevista con Canal N. Según explicó, su bancada evaluará su posición final según qué tan viables resulten las propuestas que reciba. El criterio, dijo, será apoyar lo que consideren favorable para la gobernabilidad y el desarrollo del país.

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Medina precisó que el vocero de su partido, Daniel Barragán, ya tuvo un primer acercamiento con representantes de Fuerza Popular. Esas conversaciones, indicó, serán comunicadas de forma oficial en los próximos días. La diputada no confirmó un respaldo cerrado a la bancada fujimorista, aunque tampoco lo descartó. Pero dejó en claro que la evaluación interna de su partido sigue en marcha.

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La parlamentaria también reveló un dato adicional: los acercamientos de Obras no se limitan a Fuerza Popular. Su bancada mantiene contacto con partidos que ejercerán oposición al gobierno una vez instalado el nuevo Congreso. Esto amplía el margen de maniobra de cara a la elección de la Mesa Directiva, programada para el 26 de julio.

Sobre los criterios que guiarán su decisión, Medina fue enfática: su partido no se moverá por afinidades políticas previas. "Vamos a buscar nosotros siempre lo mejor para el país", señaló. La definición del voto de su bancada dependerá, según remarcó, del contenido concreto de las políticas públicas que las distintas fuerzas pongan sobre la mesa antes de la votación.

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