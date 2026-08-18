Es falso que las antenas de Jicamarca formen parte del proyecto HAARP de Estados Unidos: el observatorio peruano existe desde décadas antes

LO FALSO:

En redes sociales circulan publicaciones que presentan las antenas del Radio Observatorio de Jicamarca como parte del proyecto científico estadounidense HAARP.

LO VERDADERO:

El Radio Observatorio de Jicamarca pertenece al Instituto Geofísico del Perú y sus antenas son utilizadas para estudiar la ionosfera y la alta atmósfera mediante ondas de radio.

Las estructuras del IGP en Jicamarca ya existían décadas antes de la creación del proyecto HAARP.

En redes sociales circulan publicaciones que presentan las antenas del Radio Observatorio de Jicamarca como parte del proyecto HAARP de Estados Unidos. La difusión de estas afirmaciones ocurre en un contexto marcado por los recientes sismos registrados en el país y por fenómenos climáticos asociados a El Niño, mientras persisten teorías que atribuyen a HAARP la capacidad de intervenir en fenómenos naturales como la actividad sísmica y el clima.

Una de las publicaciones más virales se encuentra en Facebook, donde acumula más de 78.000 reproducciones, 3.700 ‘Me gusta’ y más de 4.100 compartidos.

Post con más alcance. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

El Radio Observatorio de Jicamarca es una instalación científica del Instituto Geofísico del Perú (IGP) dedicada al estudio de la ionosfera y la alta atmósfera. Sus antenas permiten enviar y recibir ondas de radio para observar el comportamiento de estas capas de la atmósfera y realizar investigaciones relacionadas con las comunicaciones y otras tecnologías.

Antenas en Jicamarca. Foto: Instituto Geofísico del Perú

HAARP, por su parte, es una instalación científica ubicada en Alaska, Estados Unidos, que también estudia la ionosfera mediante ondas de radio. Aunque ambos proyectos investigan esta parte de la atmósfera, Jicamarca y HAARP son instalaciones diferentes y no forman parte del mismo proyecto.

Instalaciones de HAARP en Alaska. Foto: HAARP

Además, las fechas permiten comprobar que no se trata de la misma instalación. El Radio Observatorio de Jicamarca comenzó a construirse entre 1960 y 1962 y ya realizaba investigaciones sobre la ionosfera a comienzos de esa década. HAARP, en cambio, comenzó como proyecto en 1990 y su instalación en Alaska empezó a construirse en 1993. Es decir, Jicamarca ya existía y funcionaba casi 30 años antes de la creación de HAARP. El propio IGP conserva fotografías históricas de la construcción de las antenas de Jicamarca durante los años 1960-1962.

Construcción de las instalaciones en Jicamarca (1960). Foto: Instituto Geofísico del Perú

Conclusión

En redes sociales circularon publicaciones que presentaban las antenas del Radio Observatorio de Jicamarca como parte del proyecto HAARP de Estados Unidos, en un contexto de teorías que atribuyen a este último capacidades para intervenir en fenómenos naturales. Sin embargo, las instalaciones presentes en Jicamarca pertenecen al Instituto Geofísico del Perú y existen desde la década de 1960, mientras que HAARP comenzó a desarrollarse recién en 1990. Por tanto, el Radio Observatorio de Jicamarca y HAARP son instalaciones científicas distintas, y las antenas ubicadas en Perú no forman parte del proyecto estadounidense.



