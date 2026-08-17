Científicos de la Universidad de Bielsko-Biała, en Polonia, estudian la lana de oveja no apta para textiles como abono agrícola eficaz en cultivos. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Científicos de la Universidad de Bielsko-Biała, en Polonia, evaluaron el aprovechamiento de la lana de oveja no apta para la industria textil como abono agrícola. Según la investigación publicada en el Journal of Natural Fibers (2023), ese subproducto de baja calidad se incorporó al terreno durante dos campañas de trigo de invierno en parcelas del sur polaco para probar su viabilidad en los campos.

Durante casi dos años, el equipo monitoreó el desarrollo vegetal junto con la biodegradación de las fibras y las concentraciones de nitrógeno subterráneas. Las superficies tratadas mostraron diferencias sustanciales respecto al área de control, confirmando una prolongada influencia del residuo ganadero como enriquecedor orgánico.

Así fue el experimento científico de lana de oveja para los cultivos de trigo

Científicos evaluaron lana gruesa descartada de ovinos de los montes Beskides, la cual cortaron en segmentos milimétricos. Aplicaron este material en parcelas de prueba bajo concentraciones del 0,5%, 1% y 2% a 15 centímetros de profundidad, manteniendo una sección de control intacta. Posteriormente, sembraron trigo de invierno en el área del ensayo para monitorear el comportamiento del cultivo.

La queratina de las fibras experimentó una degradación progresiva con una liberación sustancial de compuestos nitrogenados bajo la superficie. Tras un mes de aplicación, la dosis máxima registró casi tres veces más nitrógeno mineral que el terreno testigo. Para mayo de 2021, la cantidad inicial más alta alcanzó valores cercanos a 20 veces los niveles del sector sin tratamiento, manteniendo índices elevados incluso 18 meses después de la incorporación inicial.

La nutrición superior se tradujo en tallos más altos, hojas de coloración intensa y un rendimiento vegetal notable. En la primera temporada, la parcela al 2% logró en promedio el doble de macollos respecto al grupo comparativo. "La influencia favorable podía durar durante dos cosechas sin añadir una nueva dosis del fertilizante de lana", destacaron los autores del estudio tras verificar niveles duplicados de nitrato hasta septiembre de 2022.

¿Cómo la lana de oveja puede revolucionar la fertilización agrícola?

La queratina presente en la fibra ovina destaca por su abundancia de nitrógeno, componente determinante en la formación de proteínas y clorofila en los cultivos. El estudio demostró que esa materia orgánica actúa como un fertilizante de liberación lenta; tras la primera cosecha, los restos de fibra mantuvieron su capacidad nutriente para el siguiente ciclo productivo. Los científicos concluyeron que ese residuo pecuario constituye un insumo natural de nutrición prolongada para la tierra.

El análisis previo confirmó que el insumo no procesado carece de niveles peligrosos de metales pesados, lo cual garantiza un uso seguro en el suelo. Aquella alternativa ambiental ofrece un destino rentable a fibras gruesas que carecen de valor comercial y que, en palabras de los autores, "en algunas regiones terminan almacenadas en las granjas o desechadas". Su integración en pequeñas fincas reduciría los costos en abonos sintéticos y fomentaría esquemas de "cero residuos".

Las pruebas iniciales se limitaron a dos variedades de trigo invernal en el sur de Polonia, por lo que el desempeño podría variar en otros terrenos. Ante esta limitación, el equipo investigador proyecta ampliar la línea hacia otros cultivos agrícolas y hortícolas, diferentes tipos de suelo y condiciones climáticas distintas. Dicha fase evaluará si una práctica local es capaz de escalar hacia una estrategia global de revalorización ganadera.