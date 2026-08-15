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Ciencia

Arqueólogos descubren piedras con forma humana vinculadas a un misterioso yacimiento de la Edad de Bronce

Este descubrimiento brinda pistas sobre una tradición funeraria poco conocida.

Los túmulos neolíticos de Bretaña podrían ocultar piedras con forma humana en el misterioso cementerio de Coëby. Foto: Archaeological Prospection
Los túmulos neolíticos de Bretaña podrían ocultar piedras con forma humana en el misterioso cementerio de Coëby. Foto: Archaeological Prospection
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Los arqueólogos encontraron indicios de grandes estructuras de piedra ocultas bajo dos enormes túmulos del yacimiento de Coëby, en Bretaña, Francia. El hallazgo podría estar relacionado con una tradición funeraria poco conocida y con los llamados monumentos de tipo Passy.

Los túmulos, identificados como TRED30 y TRED31, fueron descubiertos en 1986 y tienen dimensiones poco habituales: alcanzan entre 50 y 80 metros de longitud y hasta 1,8 metros de altura. Debido a su fragilidad y a su protección arqueológica, todavía no han podido ser excavados por completo.

Una estructura oculta bajo toneladas de tierra

Para conocer qué había en su interior sin alterar los monumentos, los investigadores recurrieron en 2020 a la prospección mediante resistividad eléctrica, una técnica que permite detectar cambios en las propiedades eléctricas del subsuelo.

El cementerio Coëby alberga numerosos monumentos megalíticos. Crédito: Milca56

El cementerio Coëby alberga numerosos monumentos megalíticos. Crédito: Milca56

Las mediciones revelaron varias anomalías de alta resistividad en la zona central de ambos túmulos. Estas señales son compatibles con la presencia de acumulaciones o estructuras de piedra enterradas.

En TRED30, las anomalías se hicieron más evidentes a medida que aumentaba la profundidad, lo que apunta a la existencia de estructuras importantes bajo el terreno. En TRED31, en cambio, algunas señales se encontraban más cerca de la superficie.

Mapas de resistividad eléctrica aparente obtenidos en una configuración polo-polo con una separación entre electrodos móviles de 0,5 m. Foto: Archaeological Prospection

Mapas de resistividad eléctrica aparente obtenidos en una configuración polo-polo con una separación entre electrodos móviles de 0,5 m. Foto: Archaeological Prospection

Los autores señalaron en su estudio: "Estas anomalías de resistividad indican la muy probable presencia de cúmulos de piedra dentro de los túmulos TRED30 y TRED31".

¿Piedras con apariencia humana?

El descubrimiento resulta especialmente interesante porque los investigadores consideran que las estructuras podrían guardar relación con otros monumentos encontrados en el mismo cementerio. Excavaciones anteriores en Coëby habían revelado grandes piedras verticales de aspecto antropomorfo, es decir, con características que recuerdan a una figura humana.

Una posibilidad es que TRED30 y TRED31 formen parte de una tradición similar a la de los monumentos de tipo Passy, conocidos por sus largos túmulos y estructuras de piedra asociadas a prácticas funerarias.

Sin embargo, todavía no puede afirmarse que en el interior de estos dos túmulos existan piedras con forma humana. La prospección permite detectar anomalías, pero no determinar con precisión la forma ni la disposición de las estructuras.

Los autores consideran razonable interpretar ambos túmulos como posibles monumentos funerarios del conjunto de Coëby, aunque advierten que solo una excavación arqueológica podrá revelar qué se encuentra realmente bajo la tierra.

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