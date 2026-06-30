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Municipalidades y hospitales lideran el ranking de entidades con más quejas ante la Defensoría del Pueblo en Lambayeque

La institución reveló que los aspectos más vulnerados de los usuarios es el acceso, la atención al público y la calidad de los servicios brindados.

Defensoría del Pueblo publicó el ranking de instituciones con más quejas en Lambayeque
Defensoría del Pueblo publicó el ranking de instituciones con más quejas en Lambayeque | Composición LR / DP Lambayeque
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El reciente reporte de la Defensoría del Pueblo (DP) en la región Lambayeque dio a conocer el ranking de las instituciones públicas con más quejas de parte de los usuarios en esta localidad debido a la vulneración de derechos humanos. Para sorpresa, la lista es encabezada por las municipalidades y los hospitales.

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Estadística apunta a repetir las cifras del 2025

La Oficina Defensorial de Lambayeque explicó que desde enero hasta el 22 de junio de este año se han recepcionado 611 quejas, 748 consultas y 62 petitorios. Estas cifras son muy parecidas a las que tuvo el 2025 en el mismo tiempo, por lo que se estima que hacia diciembre se alcance las mismas 3.000 calificaciones que dejó el periodo de 12 meses anterior.

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El detalle del organismo muestra que son las municipalidades las que acumulan la gran mayoría de quejas de la ciudadanía por vulneración a los derechos, con un total de 165. Le sigue el sector Salud con 125 y en tercer lugar las empresas públicas o privadas que prestan servicios (ENSA, Epsel, etc), con 82. En una cuarta posición aparece el sector Educación (UGEL), con 55.

En el caso del sector Salud (hospitales y centros de salud), las quejas se realizaron por la vulneración a aspectos fundamentales como el acceso, la atención al público, la calidad del servicio brindado o la derivación inadecuada a clínicas.

"Nuestra función es proteger los derechos fundamentales de las personas y también supervisar las funciones administrativas públicas para salvaguardar el bienestar de la población", expresó Carlos Rodas, jefe de la DP Lambayeque, en declaraciones a la prensa.

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