Lambayeque: instalan 8 centros de acopio de ayuda para los damnificados por sismos en Venezuela

Instalan centros de acopio para enviar ayuda a Venezuela | Foto: Emmanuel Moreno / La República

Instalan centros de acopio para enviar ayuda a Venezuela | Foto: Emmanuel Moreno / La República

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Con el objetivo de hacer llegar bienes de ayuda a los miles de damnificados por los terremotos en Venezuela para afrontar este difícil momento, un grupo organizado de ciudadanos venezolanos y peruanos ha instalado ocho centros de acopio en la región Lambayeque. En estos puntos se pueden entregar de forma voluntaria alimentos no perecibles, medicamentos y ropa en buen estado.

Maribel Ramos, vocera de este colectivo solidario, explicó que los lugares habilitados para recibir todo apoyo se ubican en la calle Enrique Piedra de la urb. Latina de José Leonardo Ortiz (punto central), frente al centro comercial Real Plaza, en los exteriores de los mercados Modelo y Moshoqueque; parroquia Vianney y en el cercado de los distritos de La Victoria, Lambayeque y Chongoyape. Estos están debidamente identificados.