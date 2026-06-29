Familiares que salieron en defensa de la víctima habrían terminado detenidos | Composición LR / ATV Noticias

Familiares que salieron en defensa de la víctima habrían terminado detenidos | Composición LR / ATV Noticias

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un joven con discapacidad visual denunció haber sido agredido por un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Nuevo Chimbote, región Áncash. Según su testimonio, el agente que pertenecería a la comisaría de Buenos Aires lo golpeó luego de que lo chocara por accidente mientras caminaba por la vía pública en compañía de un familiar.

La agresión policial habría ocurrido pese a que la víctima, identificada como Erick Vidal Briceño, se disculpó por el incidente y manifestó su condición de vulnerabilidad ante el efectivo. Asimismo, en la comisaría del sector, los uniformados no habrían querido registrar la denuncia del afectado debido a su limitación visual.

TE RECOMENDAMOS ¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Dictan nueve meses de prisión preventiva para investigado por robo a cambista en el Centro de Lima

Policía habría golpeado a persona invidente

Vidal contó a ATV Noticias que caminaba cerca de su domicilio en compañía de su tío cuando de casualidad rozó el hombro de una persona, quien sería un miembro de la PNP de apellido Inga. De inmediato, asegura que se disculpó, como suele hacer cuando una situación similar le ocurre. Sin embargo, el agente habría reaccionado de forma violenta.

“Le dije disculpa, no puedo ver y me comienza a insultar. Mi tío también le dijo ‘pero, no puede ver’, y me comienza a pegar. Yo sentí la agresión en el rostro y ahí es una de las primeras veces que caigo. Me caí en varias oportunidades durante toda la gresca y ahí es donde mi tío sale a defenderme”, relató el joven que actualmente estudia la carrera de Derecho.

Agentes no quisieron registrar la denuncia de la víctima

El afectado denunció que en la comisaría se habrían registrado otras irregularidades. Según dijo, los efectivos cuestionaron que quiera interponer una denuncia por el caso. “Cómo vas a presentar tu denuncia si eres ciego? ¿A quién vas a culpar?”, afirma que le dijeron. Además, los agentes le habrían pedido en reiteradas ocasiones su carnet de discapacidad porque no creían que sufriera esa condición.

Vidal también aseguró que algunos de sus familiares permanecieron detenidos por casi 24 horas por defenderlo de la agresión que sufrió. Asimismo, alertó que, si bien logró registrar su denuncia, hasta ahora no ha pasado por el médico legista, debido a que en la comisaría lo han derivado a pasar esta prueba en un distrito diferente al que reside.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.