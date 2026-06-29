HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Agresión policial: invidente denuncia que agente lo golpeó tras chocarlo por error mientras caminaba

Erick Vidal asegura que un efectivo de la PNP lo golpeó en el rostro y lo dejó tendido en el suelo solo por rozarlo. En la comisaría del sector no habrían querido recibir su denuncia.

Familiares que salieron en defensa de la víctima habrían terminado detenidos
Familiares que salieron en defensa de la víctima habrían terminado detenidos | Composición LR / ATV Noticias
Escuchar
Resumen
Compartir

Un joven con discapacidad visual denunció haber sido agredido por un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Nuevo Chimbote, región Áncash. Según su testimonio, el agente que pertenecería a la comisaría de Buenos Aires lo golpeó luego de que lo chocara por accidente mientras caminaba por la vía pública en compañía de un familiar.

La agresión policial habría ocurrido pese a que la víctima, identificada como Erick Vidal Briceño, se disculpó por el incidente y manifestó su condición de vulnerabilidad ante el efectivo. Asimismo, en la comisaría del sector, los uniformados no habrían querido registrar la denuncia del afectado debido a su limitación visual.

TE RECOMENDAMOS

¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Dictan nueve meses de prisión preventiva para investigado por robo a cambista en el Centro de Lima

lr.pe

Policía habría golpeado a persona invidente

Vidal contó a ATV Noticias que caminaba cerca de su domicilio en compañía de su tío cuando de casualidad rozó el hombro de una persona, quien sería un miembro de la PNP de apellido Inga. De inmediato, asegura que se disculpó, como suele hacer cuando una situación similar le ocurre. Sin embargo, el agente habría reaccionado de forma violenta.

“Le dije disculpa, no puedo ver y me comienza a insultar. Mi tío también le dijo ‘pero, no puede ver’, y me comienza a pegar. Yo sentí la agresión en el rostro y ahí es una de las primeras veces que caigo. Me caí en varias oportunidades durante toda la gresca y ahí es donde mi tío sale a defenderme”, relató el joven que actualmente estudia la carrera de Derecho.

Agentes no quisieron registrar la denuncia de la víctima

El afectado denunció que en la comisaría se habrían registrado otras irregularidades. Según dijo, los efectivos cuestionaron que quiera interponer una denuncia por el caso. “Cómo vas a presentar tu denuncia si eres ciego? ¿A quién vas a culpar?”, afirma que le dijeron. Además, los agentes le habrían pedido en reiteradas ocasiones su carnet de discapacidad porque no creían que sufriera esa condición.

Vidal también aseguró que algunos de sus familiares permanecieron detenidos por casi 24 horas por defenderlo de la agresión que sufrió. Asimismo, alertó que, si bien logró registrar su denuncia, hasta ahora no ha pasado por el médico legista, debido a que en la comisaría lo han derivado a pasar esta prueba en un distrito diferente al que reside.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Condenan a comandante de la PNP por exigir S/100 para filtrar las ‘fijas’ de examen policial en Huancavelica

Condenan a comandante de la PNP por exigir S/100 para filtrar las ‘fijas’ de examen policial en Huancavelica

LEER MÁS
Chofer de cúster de la empresa Nor Lima es baleado frente a su esposa en plena ruta en San Martín de Porres

Chofer de cúster de la empresa Nor Lima es baleado frente a su esposa en plena ruta en San Martín de Porres

LEER MÁS
Balacera en AA. HH. Sarita Colonia deja dos muertos y desató nuevo tiroteo contra los seis heridos en el Hospital Carrión del Callao

Balacera en AA. HH. Sarita Colonia deja dos muertos y desató nuevo tiroteo contra los seis heridos en el Hospital Carrión del Callao

LEER MÁS
Feria Internacional del Libro en Lima 2026

Feria Internacional del Libro en Lima 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi rematará casas, terrenos y otros inmuebles desde los S/27.400 este 30 de junio: requisitos y dónde participar

Indecopi rematará casas, terrenos y otros inmuebles desde los S/27.400 este 30 de junio: requisitos y dónde participar

LEER MÁS
EsSalud simplifica uno de los trámites más solicitados: ahora puedes hacerlo desde casa

EsSalud simplifica uno de los trámites más solicitados: ahora puedes hacerlo desde casa

LEER MÁS
Joven que llegó a Lima para estudiar Medicina desaparece tras bajar de un taxi frente a la playa La Chira en Chorrillos

Joven que llegó a Lima para estudiar Medicina desaparece tras bajar de un taxi frente a la playa La Chira en Chorrillos

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 28 de junio: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka del domingo 28 de junio: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Enorme incendio consume almacén de baterías y paneles solares en av. Colonial y moviliza al menos 30 unidades de bomberos

Enorme incendio consume almacén de baterías y paneles solares en av. Colonial y moviliza al menos 30 unidades de bomberos

LEER MÁS
Egresado de la UNI estudió Ingeniería Sísmica en Japón y creó proyecto para prevenir daños por terremotos en Perú

Egresado de la UNI estudió Ingeniería Sísmica en Japón y creó proyecto para prevenir daños por terremotos en Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025