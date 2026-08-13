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Ciencia

Una cápsula del tiempo de 8.500 años: el descubrimiento de una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

Herramientas de madera, puntas de flecha y restos de animales confirman que una antigua civilización prosperó y supo adaptarse a su entorno.

Una expedición arqueológica descubrió un asentamiento de la Edad de Piedra sumergida y bien preservada. Foto: Global News
Una expedición arqueológica descubrió un asentamiento de la Edad de Piedra sumergida y bien preservada. Foto: Global News
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Un asentamiento de la Edad de Piedra fue descubierto en agosto del año pasado por un grupo de arqueólogos bajo la bahía de Aarhus, en Dinamarca. El yacimiento, sumergido hace unos 8.500 años, se encuentra en un extraordinario estado de conservación gracias a que quedó bajo el agua cuando las enormes capas de hielo se derritieron al final de la última Edad de Hielo y se elevó el nivel del mar y se inundaron las comunidades costeras.

'Es como una cápsula del tiempo, cuando el nivel del mar subió, todo se preservó en un ambiente sin oxígeno… el tiempo simplemente se detuvo', explicó Peter Moe Astrup, arqueólogo submarino que lidera la expedición, en declaraciones al canal 'Global News'.

Los arqueólogos descendieron hasta 8 metros en el mar para realizar la expedición.

Los arqueólogos descendieron hasta 8 metros en el mar para realizar la expedición. Foto: Global News

¿Qué objetos se encontraron en el asentamiento submarino?

Las investigadoras encontraron herramientas de madera, puntas de flecha, huesos de animales, avellanas y dientes de foca. Estos objetos demuestran que fue una próspera sociedad mesolítica, experta en la pesca, la caza y la elaboración de herramientas complejas para la supervivencia. Se espera que futuras excavaciones hallen arpones, anzuelos o rastros de estructuras de pesca. "Encontramos madera completamente bien conservada", dijo Astrup a AP News. "Encontramos avellanas... Todo está bien conservado", añadió.

Los tocones de árboles sumergidos conservados en lodo y sedimentos se pueden fechar con precisión, revelando cuándo las mareas crecientes ahogaron los bosques costeros. Foto: James Brooks

Los tocones de árboles sumergidos conservados en lodo y sedimentos se pueden fechar con precisión, revelando cuándo las mareas crecientes ahogaron los bosques costeros. Foto: James Brooks

Los investigadores emplearon tecnologías subacuáticas especializadas, incluidos sistemas de vacío, para recuperar los objetos de forma segura y sin dañarlos. Las condiciones sin oxígeno preservaron los materiales orgánicos e inorgánicos, lo que permitió a los arqueólogos estudiar herramientas, estructuras y restos de alimentos del Mesolítico.

La búsqueda de yacimientos arqueológicos sumergidos

Este descubrimiento forma parte de un proyecto de seis años, financiado por la Unión Europea con 15,5 millones de euros, que cartografiará paisajes prehistóricos sumergidos en los mares del Norte y Báltico. Los investigadores buscan reconstruir la actividad humana costera, las estrategias de subsistencia y la adaptación al cambio climático durante el período posterior a la Edad de Hielo.

La expedición encontró herramientas y puntas de flecha de la Edad de Piedra. Foto: Global News

La expedición encontró herramientas y puntas de flecha de la Edad de Piedra. Foto: Global News

Moe Astrup y sus colegas del Museo Moesgaard, ubicado a las afueras de Aarhus, han excavado un área de aproximadamente 40 metros cuadrados en el pequeño asentamiento descubierto frente a la costa actual.

Las excavaciones en la bahía, relativamente tranquila y poco profunda, y las inmersiones frente a la costa de Alemania estarán seguidas de trabajos posteriores en dos ubicaciones en el más inhóspito mar del Norte.

El impacto del cambio climático en las sociedades antiguas

El asentamiento de Aarhus se compara con otros hallazgos submarinos importantes, como los localizados frente a la costa de Alejandría, en Egipto, o Pavlopetri, en la península del Peloponeso, Grecia. Estos descubrimientos muestran cómo las sociedades antiguas afrontaron la subida del nivel del mar y los cambios ambientales.

Los investigadores sostienen que el análisis de estos yacimientos también puede contribuir a refinar los modelos climáticos actuales al ofrecer datos sobre el comportamiento del mar en el pasado. Al mismo tiempo, los artefactos recuperados brindan una idea de la vida cotidiana en la Edad de Piedra y reflejan el ingenio con el que los primeros humanos aprovecharon los recursos de su entorno.

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