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Madre de turista estadounidense desaparecido en Cusco llega al Perú para buscar a su hijo y pide apoyo ciudadano

La madre agradeció a la Policía Nacional y al Ejército por su labor en las operaciones de búsqueda e hizo un llamado a la ciudadanía para ayudar con información sobre su hijo.

Ian Thomas Treger se dirigía presuntamente hacia la Montaña de Siete Colores cuando desapareció, según las autoridades.
Ian Thomas Treger se dirigía presuntamente hacia la Montaña de Siete Colores cuando desapareció, según las autoridades. | Composición LR | Luis Álvarez
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La incertidumbre y la esperanza acompañan a Michele Ludwing, madre del ciudadano estadounidense Ian Thomas Treger (29), quien llegó a la ciudad del Cusco para sumarse a la búsqueda de su hijo, desaparecido desde el pasado 13 de mayo tras dirigirse a la montaña de Siete Colores, en el entorno del nevado Ausangate.

La mujer expresó su agradecimiento a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ejército que participan en los operativos desplegados en zonas de difícil acceso de la región cusqueña. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con cualquier información que ayude a ubicar al joven extranjero.

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“Mi hijo es una persona muy sociable y aventurera”, manifestó Ludwing. Según explicó, Treger ha recorrido diversos países de Centroamérica, además de Australia y Tasmania, por lo que considera posible que haya decidido explorar rutas de alta montaña durante su estadía en Cusco.

De acuerdo con la información proporcionada por la familia y las autoridades, el turista llegó a la ciudad imperial el 11 de mayo. Días después, salió de su hospedaje con destino a la montaña de Siete Colores y desde entonces no se conoce su paradero.

PUEDES VER: Turista estadounidense desaparece tras dirigirse a la Montaña de Siete Colores en Cusco: PNP intensifica búsqueda

lr.pe

Evalúan apoyo aéreo para reforzar la búsqueda

Mientras continúan los esfuerzos para hallar al joven, la Policía Nacional evalúa incorporar un helicóptero del Ejército para ampliar el radio de búsqueda en la zona del Ausangate.

El general PNP Virgilio Velásquez informó que actualmente los operativos se concentran en dicho sector, donde equipos especializados realizan patrullajes intensivos por rutas de montaña y áreas de difícil acceso.

“Estamos coordinando a ver si se pudiera lograr un apoyo aéreo con helicóptero por parte del Ejército, para hacer una búsqueda aérea”, señaló el jefe policial.

Velásquez precisó, además, que las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación sobre el posible recorrido del turista. No obstante, confirmó que hasta el momento no existe registro que evidencie su ingreso a otros destinos de la región, como el complejo arqueológico de Choquequirao.

Las labores de búsqueda continúan mientras familiares, rescatistas y autoridades mantienen la esperanza de encontrar con vida a Ian Thomas Treger, cuyo caso ha generado preocupación tanto en Perú como en Estados Unidos.

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