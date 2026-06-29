La unidad se encontraba en plena ruta cuando fue atacada por presuntos extorsionadores | Composición LR

La unidad se encontraba en plena ruta cuando fue atacada por presuntos extorsionadores | Composición LR

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Un nuevo ataque contra el transporte público se registró durante la noche del domingo 28 de junio en San Martín de Porres. Un conductor de la empresa Nor Lima resultó gravemente herido luego de que dos sujetos armados abordaran la cúster en la que trabajaba junto a su esposa y le dispararan en plena ruta. La Policía Nacional investiga el caso como un presunto hecho de extorsión vinculado al cobro de cupos.

El atentado ocurrió cuando la unidad circulaba por la avenida Pacasmayo, frente al instituto Technology. Según la información preliminar, dos hombres subieron al vehículo simulando ser pasajeros y, en pleno recorrido, sacaron un arma de fuego y dispararon contra el conductor antes de huir con rumbo desconocido.

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La víctima fue identificada como Juper Orbezo Rodríguez, padre de un niño de seis años, quien desde hace dos años trabaja como conductor en la empresa Nor Lima. Al momento del ataque, estaba acompañado por su esposa, quien se desempeña como cobradora de la unidad y presenció el atentado.

Conductor permanece hospitalizado

Tras el ataque, Orbezo Rodríguez fue auxiliado por testigos y trasladado de emergencia en un vehículo particular al Hospital Cayetano Heredia.

Los médicos confirmaron que recibió dos impactos de bala: uno en la cadera y otro en el abdomen. Sus familiares informaron que permanece internado y que, hasta el momento, su estado de salud es estable.

Mientras tanto, agentes de la comisaría Sol de Oro y peritos de Criminalística realizaron las diligencias correspondientes dentro de la cúster para recabar evidencias que permitan identificar a los responsables del atentado.

PNP no descarta extorsión

Aunque la esposa del conductor aseguró desconocer si la empresa o su familia habían recibido amenazas, la Policía Nacional maneja como principal hipótesis un nuevo caso de extorsión.

Las investigaciones apuntan a un posible cobro de cupos, debido a que este representa el tercer atentado registrado contra la empresa de transportes Nor Lima en los últimos meses. Los agentes buscan determinar si el ataque fue perpetrado por una organización criminal dedicada a extorsionar a empresas del transporte público.

Violencia contra transportistas sigue en aumento

El atentado contra el conductor de Nor Lima se suma a la creciente ola de violencia que afecta al sector transporte en el país.

De acuerdo con cifras del Observatorio de Crimen y Violencia, entre enero y mayo de 2026 se registraron 131 homicidios y tentativas de homicidio contra transportistas a nivel nacional, un promedio de 26 ataques por mes. Estos hechos han encendido las alertas sobre el avance de las extorsiones y el accionar de bandas criminales que exigen pagos ilegales a empresas y conductores para permitirles operar.

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