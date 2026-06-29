HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Chofer de cúster de la empresa Nor Lima es baleado frente a su esposa en plena ruta en San Martín de Porres

Un violento ataque armado contra un conductor de Nor Lima en San Martín de Porres deja a la víctima gravemente herida. La Policía investiga el caso como un posible hecho de extorsión.

La unidad se encontraba en plena ruta cuando fue atacada por presuntos extorsionadores
La unidad se encontraba en plena ruta cuando fue atacada por presuntos extorsionadores | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Un nuevo ataque contra el transporte público se registró durante la noche del domingo 28 de junio en San Martín de Porres. Un conductor de la empresa Nor Lima resultó gravemente herido luego de que dos sujetos armados abordaran la cúster en la que trabajaba junto a su esposa y le dispararan en plena ruta. La Policía Nacional investiga el caso como un presunto hecho de extorsión vinculado al cobro de cupos.

El atentado ocurrió cuando la unidad circulaba por la avenida Pacasmayo, frente al instituto Technology. Según la información preliminar, dos hombres subieron al vehículo simulando ser pasajeros y, en pleno recorrido, sacaron un arma de fuego y dispararon contra el conductor antes de huir con rumbo desconocido.

TE RECOMENDAMOS

¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

La víctima fue identificada como Juper Orbezo Rodríguez, padre de un niño de seis años, quien desde hace dos años trabaja como conductor en la empresa Nor Lima. Al momento del ataque, estaba acompañado por su esposa, quien se desempeña como cobradora de la unidad y presenció el atentado.

PUEDES VER: Balacera en AA. HH. Sarita Colonia deja dos muertos y desató nuevo tiroteo contra los seis heridos en el Hospital Carrión del Callao

lr.pe

Conductor permanece hospitalizado

Tras el ataque, Orbezo Rodríguez fue auxiliado por testigos y trasladado de emergencia en un vehículo particular al Hospital Cayetano Heredia.

Los médicos confirmaron que recibió dos impactos de bala: uno en la cadera y otro en el abdomen. Sus familiares informaron que permanece internado y que, hasta el momento, su estado de salud es estable.

Mientras tanto, agentes de la comisaría Sol de Oro y peritos de Criminalística realizaron las diligencias correspondientes dentro de la cúster para recabar evidencias que permitan identificar a los responsables del atentado.

PUEDES VER: Había denunciado a su expareja y tenía medidas de protección, pero fue asesinada en Tingo María

lr.pe

PNP no descarta extorsión

Aunque la esposa del conductor aseguró desconocer si la empresa o su familia habían recibido amenazas, la Policía Nacional maneja como principal hipótesis un nuevo caso de extorsión.

Las investigaciones apuntan a un posible cobro de cupos, debido a que este representa el tercer atentado registrado contra la empresa de transportes Nor Lima en los últimos meses. Los agentes buscan determinar si el ataque fue perpetrado por una organización criminal dedicada a extorsionar a empresas del transporte público.

Violencia contra transportistas sigue en aumento

El atentado contra el conductor de Nor Lima se suma a la creciente ola de violencia que afecta al sector transporte en el país.

De acuerdo con cifras del Observatorio de Crimen y Violencia, entre enero y mayo de 2026 se registraron 131 homicidios y tentativas de homicidio contra transportistas a nivel nacional, un promedio de 26 ataques por mes. Estos hechos han encendido las alertas sobre el avance de las extorsiones y el accionar de bandas criminales que exigen pagos ilegales a empresas y conductores para permitirles operar.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Desertor de la Marina de Guerra del Perú es capturado tras asaltar armado a joven en San Martín de Porres

Desertor de la Marina de Guerra del Perú es capturado tras asaltar armado a joven en San Martín de Porres

LEER MÁS
Tragedia en San Martín de Porres: madre y sus dos hijas mueren atrapadas en incendio de vivienda

Tragedia en San Martín de Porres: madre y sus dos hijas mueren atrapadas en incendio de vivienda

LEER MÁS
Sicario acribilla a promotor de eventos frente a sus familiares en la av. Perú, en San Martín de Porres

Sicario acribilla a promotor de eventos frente a sus familiares en la av. Perú, en San Martín de Porres

LEER MÁS
Feria Internacional del Libro en Lima 2026

Feria Internacional del Libro en Lima 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Enorme incendio consume almacén de baterías y paneles solares en av. Colonial y moviliza al menos 30 unidades de bomberos

Enorme incendio consume almacén de baterías y paneles solares en av. Colonial y moviliza al menos 30 unidades de bomberos

LEER MÁS
Indecopi rematará casas, terrenos y otros inmuebles desde los S/27.400 este 30 de junio: requisitos y dónde participar

Indecopi rematará casas, terrenos y otros inmuebles desde los S/27.400 este 30 de junio: requisitos y dónde participar

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 28 de junio: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka del domingo 28 de junio: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
EsSalud simplifica uno de los trámites más solicitados: ahora puedes hacerlo desde casa

EsSalud simplifica uno de los trámites más solicitados: ahora puedes hacerlo desde casa

LEER MÁS
Mujer muere tras caer desde el piso 14 de un edificio en Bajada Balta, Miraflores: Policía interviene a ciudadano extranjero

Mujer muere tras caer desde el piso 14 de un edificio en Bajada Balta, Miraflores: Policía interviene a ciudadano extranjero

LEER MÁS
Egresado de la UNI estudió Ingeniería Sísmica en Japón y creó proyecto para prevenir daños por terremotos en Perú

Egresado de la UNI estudió Ingeniería Sísmica en Japón y creó proyecto para prevenir daños por terremotos en Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025