Descubren una tumba de 3.200 años de antigüedad como lugar de sepultura del padre del famoso rey Midas

La tumba se encuentra dentro de este enorme túmulo conocido como el Túmulo de Midas. Foto: Shutterstock

La tumba se encuentra dentro de este enorme túmulo conocido como el Túmulo de Midas. Foto: Shutterstock

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El famoso túmulo de Midas, ubicado en la antigua ciudad de Gordion, en la actual provincia turca de Ankara, podría no haber sido construido para el legendario rey frigio Midas, sino para su padre, Gordias. La interpretación se apoya en las evidencias obtenidas durante las excavaciones y en las características excepcionales de la cámara funeraria.

Gordion fue la capital del antiguo reino de Frigia y está considerada uno de los principales yacimientos arqueológicos de Turquía. La ciudad fue incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2023.

El monumento destaca por sus enormes dimensiones: alcanza unos 53 metros de altura y tiene un diámetro aproximado de 300 metros. En su interior se encuentra una cámara funeraria de madera de 6,15 por 5,15 metros, construida con troncos de enebro que han logrado conservarse durante unos 3.200 años.

Aunque el túmulo es conocido desde hace décadas como el Túmulo de Midas, especialistas vinculados a Gordion sostienen que su asociación con el famoso monarca podría haber eclipsado la posibilidad de que fuera construido para su padre.

Una cámara funeraria de madera excepcionalmente conservada

El túmulo fue excavado en 1957 por un equipo formado por investigadores turcos y estadounidenses. Para llegar hasta la cámara funeraria se utilizó un túnel de unos 82 metros, excavado por mineros procedentes de Zonguldak, en la región del mar Negro.

La excavación permitió acceder a una estructura funeraria de madera que, miles de años después, todavía conserva buena parte de sus elementos originales. El uso de enebro y las condiciones en las que quedó enterrada la cámara favorecieron su extraordinaria conservación.

"Cuando la observamos como una estructura de madera, la tumba mide 6,15 por 5,15 metros. Todavía podemos ver que los árboles de enebro no se han podrido y han sobrevivido hasta nuestros días", dijo Kadim Koç, presidente de la Fundación Gordion.

La cámara también contenía numerosos objetos que ofrecen pistas sobre las habilidades de los artesanos frigios. Entre ellos se encontraron 99 fíbulas, unos broches utilizados para sujetar prendas de vestir.

"Los hallazgos demostraron que los frigios estaban entre los mejores talladores de madera del mundo. También tenían grandes habilidades en el tejido de alfombras", señaló Koç.

Según el investigador, Gordion también fue un importante centro de fabricación de fíbulas, aunque las afirmaciones sobre su origen deben entenderse dentro de ese contexto arqueológico y no como una prueba de que todas las primeras fíbulas fueran fabricadas allí.

¿La tumba de Gordias, el padre de Midas?

La relación del monumento con Midas se consolidó debido a la enorme fama del rey frigio, una figura que quedó ligada durante siglos a la conocida leyenda del toque de oro. Sin embargo, durante la excavación de 1957 ya se planteó que el enterramiento podía estar relacionado con Gordias, su padre.

"Cuando el túmulo fue excavado en 1957 y se llegó a la cámara funeraria, el periódico Ulus informó de que se había encontrado la tumba de Gordias, el padre de Midas, y que se había descubierto el esqueleto de Gordias", relató Koç.

"Midas es una figura tan famosa de la Antigüedad que su padre nunca pudo ocupar el lugar de su hijo. Incluso hoy, aunque explicamos que este es un túmulo construido por Midas para su padre y que es la tumba de su padre, la gente sigue conociéndolo como el Túmulo de Midas porque destaca la personalidad tan llamativa de Midas", afirmó.

No obstante, esta interpretación debe tratarse con cautela. La evidencia disponible no equivale a una inscripción que identifique de manera inequívoca al ocupante de la tumba como Gordias. Por ello, resulta más preciso hablar de una identificación propuesta o respaldada por determinados indicios históricos y arqueológicos.

El conjunto de Gordion ayuda a comprender la importancia que los frigios concedían a sus muertos y a sus monumentos funerarios. En el área de Polatlı existen unos 130 túmulos registrados, de los cuales cerca de 90 se encuentran alrededor de Gordion.

La excepcional conservación de la cámara de madera, junto con los objetos recuperados en su interior, convierte al Túmulo de Midas en una de las principales evidencias para estudiar las prácticas funerarias y las habilidades artesanales de la civilización frigia.