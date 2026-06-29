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Aeropuerto de Ayacucho será internacional: MTC invertirá US$10 millones en proyecto que arranca este año

El recinto ayacuchano será optimizado con tecnología moderna y sistemas de seguridad que permitirán vuelos del extranjero incluso en horarios nocturnos.

Aeropuerto de Ayacucho fue declarado internacional por el MTC
Aeropuerto de Ayacucho fue declarado internacional por el MTC | Composición LR/Difusión
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El Aeropuerto “Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte” de Ayacucho fue declarado oficialmente como aeropuerto internacional del Perú por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La medida representa el primer paso dentro de un proceso técnico, gradual y sostenible que buscará mejorar sus capacidades operativas y de infraestructura para recibir vuelos del exterior.

Para lograr este objetivo, el MTC anunció que invertirá más de US$ 10 millones en obras previstas para iniciar en noviembre de 2026. El sector apunta a que esta iniciativa impulse la conectividad descentralizada, el turismo, el comercio, la logística y la integración territorial de la región con diversos mercados internacionales.

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Las obras para el aeropuerto internacional de Ayacucho

Como parte de las labores, el MTC anunció la construcción del nuevo cerco perimétrico del aeropuerto, proyecto que demandará la inversión de más de US$10 millones. Asimismo, se optimizará más de 7.000 metros de cercos y se incorporará tecnología moderna, como iluminación perimetral con luminarias LED y un sistema de videovigilancia (CCTV) monitoreado en tiempo real.

Para el tercer trimestre de 2026 también se concretará la instalación de un sistema portátil de luces de balizamiento, según la cartera. Esta implementación habilitará las condiciones técnicas necesarias para permitir operaciones nocturnas en el futuro, brindado mayor flexibilidad a las aerolíneas, mejorando las opciones de horarios para los pasajeros y promoviendo la competencia comercial.

Una puerta al mundo desde Ayacucho

El titular del MTC, Aldo Pietro, destacó la importancia de esta obra para región y el país, asegurando que su implementación traerá muchos beneficios a la población. “Es una inmensa puerta que abrimos hoy para proyectar a Ayacucho hacia nuevos mercados. Con esta internacionalización, impulsamos firmemente el turismo y el desarrollo económico, generando progreso tangible, más empleos y oportunidades reales que beneficiarán de forma directa a nuestra gente, a las familias, artesanos y emprendedores ayacuchanos”, afirmó.

El evento en el que se oficializó la declaratoria de internacionalización del aeropuerto de Ayacucho también participaron la directora general de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Paola Marín Ugarte; el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima; el gerente general de Aeropuertos Andinos del Perú, Alberto Huby; el alcalde provincial de Huamanga, Juan Carlos Arango; representantes de las aerolíneas, así como diversas autoridades y entidades locales.

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