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Resultados de La Tinka del domingo 21 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

El sorteo de La Tinka contó con juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa, aumentando las posibilidades de ganar.

Conoce si eres ganador de La Tinka de este 21 de junio. | Foto: composición LR
Conoce si eres ganador de La Tinka de este 21 de junio. | Foto: composición LR | Foto: La Tinka
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Este domingo 21 de junio se llevará a cabo un nuevo sorteo de La Tinka, a cargo de Intralot, con un pozo acumulado de S/16.000.552. Los participantes tienen la posibilidad de obtener el premio mayor o premios secundarios, según la cantidad de aciertos en sus jugadas.

Resultados de La Tinka del domingo 22 de junio

20:00
21/6/2026

¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?

Las horas de cierre son a las 8:50 pm de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo. 

Asimismo, el sorteo incluye las modalidades 'Sí o Sí' y 'Boliyapa', que brindan más opciones para ganar. Estas características, junto con los altos montos en juego, consolidan a La Tinka como una de las loterías más reconocidas del país, atrayendo a miles de jugadores en cada edición.

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¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados; les solicitarán todos sus datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.

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