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Estos son los 6 números que más han salido en el sorteo de La Tinka en lo que va del 2026

Conoce cuáles han sido las bolillas con mayor frecuencia de aparición en los sorteos de La Tinka de este año y utiliza la estadística a tu favor para tu próxima jugada

Estos números han salido hasta 9 veces en el sorteo de la Tinka.
Estos números han salido hasta 9 veces en el sorteo de la Tinka. | Foto: composición LR
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La Tinka es el juego de azar más popular del Perú, cautivando a miles de peruanos que sueñan con cambiar su destino semana tras semana. Para participar, solo debes elegir 6 números de un total de 46 bolillas disponibles en el boleto, completando así tu jugada con la ilusión de convertirte en el próximo ganador del ansiado pozo millonario que esta lotería de Intralot pone en juego cada miércoles y domingo.

Muchos jugadores buscan diversas estrategias para armar sus combinaciones, y revisar la estadística de las bolillas más frecuentes es una de las tácticas más utilizadas por los entusiastas del sorteo. Si quieres mejorar tus probabilidades de ser el próximo ganador y conocer cuáles son los seis números han tenido mayor fortuna en el sorteo de La Tinka durante estos meses de 2026, aquí te presentamos el detalle.

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Los 6 números de la Tinka que más veces han salido en lo que va del 2026

Aunque cada sorteo de La Tinka es un evento independiente y totalmente aleatorio, según la lista de estadística publicada en su portal web, estos son los seis números que han tenido una mayor presencia en los sorteos realizados hasta la fecha.

  • Número 14 y 28: estas bolillas han salido un total de 9 veces
  • Número 23, 24, 31 y 32: estas bolillas han salido un total de 8 veces

Así puedes consultar los resultados oficiales de La Tinka

Si has participado en el último sorteo y deseas verificar si tus números fueron los elegidos, puedes revisar los resultados oficiales a través de la página web de Intralot o sus redes sociales verificadas. Recuerda que, además del premio mayor, existen otras categorías de premios menores para quienes logran acertar 3, 4 o 5 números, con o sin la ayuda de la "Boliyapa".

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