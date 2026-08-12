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Argentina empezará a cobrar la atención médica a extranjeros no residentes con el fin de combatir el "turismo de salud"

Los pacientes en Argentina deberán presentar un seguro médico o abonar el costo de las prestaciones, mientras que la atención de emergencia seguirá siendo gratuita y sin demoras administrativas.

El Gobierno busca frenar el “turismo de salud” y endurecer requisitos migratorios. Foto: AFP.
El Gobierno busca frenar el “turismo de salud” y endurecer requisitos migratorios. Foto: AFP.
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El Gobierno de Javier Milei puso en marcha el cobro de la atención médica no urgente a extranjeros que no tengan residencia permanente en los hospitales administrados por el Estado nacional. La medida, reglamentada por el Ministerio de Salud mediante la Resolución N.º 1066/2026, exige a estos pacientes contar con un seguro médico o pagar previamente las prestaciones.

La disposición reglamenta los cambios introducidos por el DNU 366/2025 en la Ley de Migraciones y mantiene la atención gratuita e inmediata para las situaciones que impliquen un riesgo para la vida. Los residentes permanentes, en tanto, conservarán el mismo acceso al sistema público que los ciudadanos argentinos.

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“La atención de emergencia no será cobrada ni deberá ser demorada con procedimientos burocráticos o administrativos”, aclaró el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa.

Entre las situaciones consideradas de emergencia figuran los infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias masivas, quemaduras extensas y emergencias obstétricas, pediátricas y neonatales. La clasificación quedará en manos del profesional de salud responsable.

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El Gobierno apunta al turismo de salud

El Ejecutivo defiende la reforma como una forma de combatir los llamados “tours sanitarios”. Ravier afirmó que la medida busca evitar situaciones donde hay gente que viene al país, se atiende en un hospital público y se vuelve a su lugar de origen.

El Gobierno no presentó durante el anuncio cifras que permitan dimensionar cuántos pacientes extranjeros no residentes utilizan actualmente los hospitales nacionales ni cuánto representa ese gasto dentro del presupuesto sanitario.

La reforma forma parte de un paquete más amplio de cambios migratorios impulsados por Milei. El DNU también endureció los requisitos para obtener la residencia y la ciudadanía, aceleró los mecanismos de expulsión para extranjeros que cometan delitos y habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes no residentes.

Cómo funcionará el cobro

La nueva normativa establece un procedimiento diferenciado según la situación del paciente. Los extranjeros no residentes que dispongan de un seguro deberán presentar la cobertura para que el hospital gestione el recupero de los costos con la aseguradora.

Quienes no tengan seguro deberán recibir un presupuesto y abonar la prestación antes de que se realice la atención no urgente.

Si una persona ingresa por una emergencia, el hospital deberá atenderla sin trámites previos. Una vez superada esa situación, los gastos correspondientes a la atención que continúe podrán ser facturados de acuerdo con el nuevo procedimiento.

El alcance de la medida, sin embargo, es limitado al ámbito nacional. Argentina es un país federal y la mayoría de los servicios sanitarios públicos dependen de provincias y municipios. Algunas jurisdicciones fronterizas, como Jujuy, Salta, Santa Cruz y Mendoza, ya aplican cobros a extranjeros no residentes en determinadas prestaciones.

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