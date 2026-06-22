Juez ordena prisión preventiva para investigados por asesinato a alcalde de veintiséis de octubre

El asesinato ocurrió el 21 de mayo de 2026, cuando los atacantes interceptaron la camioneta de Febre. Fuente: difusión.

El asesinato ocurrió el 21 de mayo de 2026, cuando los atacantes interceptaron la camioneta de Febre. Fuente: difusión.

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El juez Junior Máximo Ríos Olivos, del Tercer Juzgado Transitorio de Flagrancia de Piura, dictó 18 meses de prisión preventiva contra Patricia N. F. y William T. G., por su presunta participación en el asesinato del exalcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle.

Durante la audiencia, el magistrado sostuvo que existen graves elementos de convicción que vinculan a los investigados con el crimen y que se cumplieron los tres presupuestos exigidos por ley para imponer la medida coercitiva. Patricia N. F. será internada en el penal de mujeres de Sullana y William T. G. en el penal de Piura.

De acuerdo con las investigaciones, el 21 de mayo de 2026 los atacantes interceptaron la camioneta de Víctor Hugo Febre en la UPIS Ricardo Palma. La Fiscalía sostiene que Fabricio Fiestas habría disparado contra el vehículo, causando la muerte del exburgomaestre y dejando gravemente herido a su chofer, Jorge Luis Chau Aranda.