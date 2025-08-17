Roblox, la plataforma de videojuegos en línea con más de 111 millones de usuarios activos diarios, enfrenta una nueva ola de demandas en Estados Unidos por presunta negligencia en la protección de menores. Según las querellas, la empresa habría permitido que depredadores sexuales operen dentro de su ecosistema, captando a niños y adolescentes con identidades falsas.

Las familias demandantes aseguran que los mecanismos de seguridad de la aplicación resultan insuficientes y que la compañía, valorada en más de 90.000 millones de dólares, priorizó su crecimiento económico sobre la seguridad de los menores. Los expedientes judiciales sostienen que estas fallas han derivado en graves casos de abuso, acoso y extorsión digital.

Ola de demandas contra Roblox en tribunales de EEUU

El caso más reciente fue interpuesto en Georgia por una madre anónima del condado de DeKalb. La denuncia relata que su hijo de 9 años fue víctima de un proceso de acoso prolongado en Roblox, que terminó en extorsión: el menor fue obligado a enviar imágenes íntimas a compañeros de su escuela. Según el texto judicial, el niño sufrió un “trauma devastador” que lo obligó a cambiar de colegio.

En Michigan, otra madre denunció que su hija de 10 años fue contactada por un adulto que fingió ser un niño. Tras ganarse su confianza, la conversación se trasladó a plataformas externas como Discord y Snapchat, donde el hombre exigió fotografías sexuales de la menor.

El bufete Dolman Law Group, con sede en Florida, lidera actualmente cinco procesos judiciales contra Roblox. Su director, Matthew Dolman, advirtió: “Roblox ha tergiversado de manera sustancial que su producto es seguro, aun sabiendo que existen investigaciones policiales que han llevado a la detención de depredadores en todo el país”. Según el abogado, se investigan más de 300 incidentes similares en Estados Unidos.

Juegos sexuales y perfiles ofensivos dentro de Roblox

Las demandas también denuncian la existencia de experiencias virtuales conocidas como “condo games”, simuladores donde los avatares pueden recrear actos sexuales. Entre los títulos citados figuran Public Bathroom Simulator, Survive Diddy y Escape to Epstein Island, referencias directas a figuras condenadas por delitos sexuales como Sean “Diddy” Combs y Jeffrey Epstein.

Los documentos judiciales incluyen pruebas de cuentas con nombres explícitamente vinculados a la pedofilia, como “Igruum_minors” y “EarlBrianBradley”. Pese a advertencias internas y reportajes mediáticos, Roblox habría permitido la permanencia de estas cuentas durante años.

Otro punto crítico es el uso de Robux, la moneda virtual del videojuego. Según la denuncia, los depredadores ofrecían Robux a cambio de fotos sexuales o amenazaban con difundir material íntimo ya obtenido. El expediente sostiene que la obsesión de los niños por adquirir Robux para personalizar sus avatares fue explotada como mecanismo de manipulación y extorsión.

La respuesta de Roblox ante las acusaciones

Frente al escrutinio, un portavoz de Roblox declaró a Business Insider que la seguridad es la “máxima prioridad” de la empresa: “Dedicamos importantes recursos, incluida tecnología avanzada y moderación humana las 24 horas del día, para detectar y prevenir comportamientos inapropiados”.

La compañía asegura contar con el sistema de inteligencia artificial Sentinel, diseñado para detectar interacciones peligrosas. Según Roblox, solo en el primer semestre del año enviaron 1.200 reportes de explotación infantil al NCMEC (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados).

Sin embargo, medios como The Guardian y exempleados de la empresa cuestionan la efectividad de estas medidas. En un testimonio interno citado en la demanda, un trabajador afirmó: “Puedes mantener a tus jugadores seguros, pero perderás usuarios. O puedes permitir que más personas se unan y así aumentarán los ingresos”.