HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     
USA

Demandan al juego 'Roblox' en EEUU: padres de familia lo acusan de facilitar redes de abuso infantil

'Roblox' enfrenta múltiples demandas por presunta negligencia en la protección de menores contra depredadores sexuales.

Los casos judiciales destacan situaciones de acoso y extorsión digital, incluyendo relatos de menores obligados a enviar imágenes íntimas.
Los casos judiciales destacan situaciones de acoso y extorsión digital, incluyendo relatos de menores obligados a enviar imágenes íntimas. | Roblox

Roblox, la plataforma de videojuegos en línea con más de 111 millones de usuarios activos diarios, enfrenta una nueva ola de demandas en Estados Unidos por presunta negligencia en la protección de menores. Según las querellas, la empresa habría permitido que depredadores sexuales operen dentro de su ecosistema, captando a niños y adolescentes con identidades falsas.

Las familias demandantes aseguran que los mecanismos de seguridad de la aplicación resultan insuficientes y que la compañía, valorada en más de 90.000 millones de dólares, priorizó su crecimiento económico sobre la seguridad de los menores. Los expedientes judiciales sostienen que estas fallas han derivado en graves casos de abuso, acoso y extorsión digital.

PUEDES VER: La macabra historia del payaso que asesinó a más de 30 jóvenes y niños en EEUU: restos humanos eran enterrados en su sótano

lr.pe

Ola de demandas contra Roblox en tribunales de EEUU

El caso más reciente fue interpuesto en Georgia por una madre anónima del condado de DeKalb. La denuncia relata que su hijo de 9 años fue víctima de un proceso de acoso prolongado en Roblox, que terminó en extorsión: el menor fue obligado a enviar imágenes íntimas a compañeros de su escuela. Según el texto judicial, el niño sufrió un “trauma devastador” que lo obligó a cambiar de colegio.

En Michigan, otra madre denunció que su hija de 10 años fue contactada por un adulto que fingió ser un niño. Tras ganarse su confianza, la conversación se trasladó a plataformas externas como Discord y Snapchat, donde el hombre exigió fotografías sexuales de la menor.

El bufete Dolman Law Group, con sede en Florida, lidera actualmente cinco procesos judiciales contra Roblox. Su director, Matthew Dolman, advirtió: “Roblox ha tergiversado de manera sustancial que su producto es seguro, aun sabiendo que existen investigaciones policiales que han llevado a la detención de depredadores en todo el país”. Según el abogado, se investigan más de 300 incidentes similares en Estados Unidos.

PUEDES VER: La aterradora historia del asesino caníbal que vendía hamburguesas con la carne de sus víctimas en EEUU: nunca se arrepintió

lr.pe

Juegos sexuales y perfiles ofensivos dentro de Roblox

Las demandas también denuncian la existencia de experiencias virtuales conocidas como “condo games”, simuladores donde los avatares pueden recrear actos sexuales. Entre los títulos citados figuran Public Bathroom Simulator, Survive Diddy y Escape to Epstein Island, referencias directas a figuras condenadas por delitos sexuales como Sean “Diddy” Combs y Jeffrey Epstein.

Los documentos judiciales incluyen pruebas de cuentas con nombres explícitamente vinculados a la pedofilia, como “Igruum_minors” y “EarlBrianBradley”. Pese a advertencias internas y reportajes mediáticos, Roblox habría permitido la permanencia de estas cuentas durante años.

Otro punto crítico es el uso de Robux, la moneda virtual del videojuego. Según la denuncia, los depredadores ofrecían Robux a cambio de fotos sexuales o amenazaban con difundir material íntimo ya obtenido. El expediente sostiene que la obsesión de los niños por adquirir Robux para personalizar sus avatares fue explotada como mecanismo de manipulación y extorsión.

PUEDES VER: La macabra historia de la joven que mató a sus padres y a su hermanito por una herencia inexistente en EEUU: novio fue cómplice

lr.pe

La respuesta de Roblox ante las acusaciones

Frente al escrutinio, un portavoz de Roblox declaró a Business Insider que la seguridad es la “máxima prioridad” de la empresa: “Dedicamos importantes recursos, incluida tecnología avanzada y moderación humana las 24 horas del día, para detectar y prevenir comportamientos inapropiados”.

La compañía asegura contar con el sistema de inteligencia artificial Sentinel, diseñado para detectar interacciones peligrosas. Según Roblox, solo en el primer semestre del año enviaron 1.200 reportes de explotación infantil al NCMEC (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados).

Sin embargo, medios como The Guardian y exempleados de la empresa cuestionan la efectividad de estas medidas. En un testimonio interno citado en la demanda, un trabajador afirmó: “Puedes mantener a tus jugadores seguros, pero perderás usuarios. O puedes permitir que más personas se unan y así aumentarán los ingresos”.

Notas relacionadas
El doctor de EEUU que comió heces de sus pacientes para frenar una epidemia y cambió la forma de comer en el mundo

El doctor de EEUU que comió heces de sus pacientes para frenar una epidemia y cambió la forma de comer en el mundo

LEER MÁS
Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó siendo un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó siendo un símbolo en EEUU

LEER MÁS
Peruana es despedida 5 meses después de invertir US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años: denuncia incumplimiento del programa

Peruana es despedida 5 meses después de invertir US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años: denuncia incumplimiento del programa

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

LEER MÁS
Las escalofriantes declaraciones del asesino de un hombre y una bebé en un Target en EEUU: “Maté porque soy Jesús”

Las escalofriantes declaraciones del asesino de un hombre y una bebé en un Target en EEUU: “Maté porque soy Jesús”

LEER MÁS
Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

LEER MÁS
Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

USA

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Las escalofriantes declaraciones del asesino de un hombre y una bebé en un Target en EEUU: “Maté porque soy Jesús”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota