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Ica: En medio de una serie de crímenes los pisqueños reclaman paz y seguridad

Tres asesinatos de jóvenes inocentes han encendido las alarmas en esta turística ciudad del sur del país. El alcalde de esa provincia, Pedro Fuentes, pidió expulsar a malos extranjeros y exhortó a sus vecinos a evaluar bien a foráneos que alquilan viviendas.

Alcalde de Pisco, Pedro Fuentes, pide apoyo para afrontar la inseguridad.
Alcalde de Pisco, Pedro Fuentes, pide apoyo para afrontar la inseguridad.
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La mañana del jueves fue hallado sin vida José Jeanpierre Gallegos Chuquiray, en una zona rural de Chincha Baja. El joven de 33 años había sido secuestrado en Pisco (Ica) dos días antes por delincuentes. Durante el plagio, los criminales contactaron a los familiares y exigieron una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación.

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Fue el tercer asesinato en menos de un mes. Todos estos casos se sumaron a una ciudad que ya venía sacudida por una seguidilla de hechos criminales que han alarmado a la provincia de Pisco.

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Antes había sido asesinado un operador turístico. Cristian Aybar Laura, de 35 años, acababa de trasladar a un grupo de turistas y estaba a punto de guardar el vehículo en una cochera cuando fue atacado por encapuchados a bordo de una motocicleta.

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La víctima era conocida por su labor en el sector turístico y por ser propietaria de un restaurante familiar en Lagunilla-Paracas.

En otro caso que acrecentó la inquietud entre los residentes de Pisco, fue el crimen de Kevin Valdivia Malpartida, de 26 años, quien fue hallado flotando en las aguas del río Pisco, cerca del puente Huamaní, en el distrito de San Clemente. El joven era hijo de un abogado, y las circunstancias de su muerte aún son inciertas.

En medio de la creciente ola de inseguridad y violencia en la provincia de Pisco, los residentes han salido a protestar por la crítica situación que atraviesa la ciudad.

“Estamos en una guerra en la que no fuimos consultados y quedamos en el medio. Queremos salir con la certeza de que vamos a poder volver. El año pasado fue uno de los más violentos. No sé cómo las autoridades pueden irse a dormir con esta mochila”, dijo un pescador.

“De camino a casa quiero ser libre, no valiente”, dice el profesor Martín Aguirre.

Los asesinatos son uno de los puntos más graves de las estadísticas criminales. Otro es la cantidad de personas heridas por arma de fuego.

Alcalde: “Hay que expulsar a extranjeros”

Pedro Fuentes Hernández, alcalde de Pisco, pidió una eficaz intervención policial y militar, y exhortó a los residentes a no alquilar u hospedar a extranjeros de mal vivir.

“Conocí a algunas de las víctimas. Eran jóvenes que no le hicieron daño a nadie, por el contrario se esforzaban para sacar adelante a sus familias”, indicó el burgomaestre.

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“Exigimos al Ministro del Interior y al Gobierno Central que nos doten de logística, la policía no puede salir a patrullar porque no cuentan con camionetas ni equipos motorizados”, se quejó.

Admitió que este debe ser un trabajo en conjunto, pero que, pese a operar con el serenazgo, resulta insuficiente.

También pidió equipos especializados permanentes y no policías que vayan por dos o tres días.

“Nos queda organizarnos, por eso les pido a ciudadanos que alquilan sus hogares a extranjeros que evalúen bien a quienes arriendan sus casas pus muchos salen a delinquir”, denunció.

También hizo una polémica exigencia: “Hay que expulsar a los malos extranjeros. Los que vienen a trabajar sin hacer daño, bienvenidos, pero a los que delinquen hay que retirarlos del país”, subrayó.

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