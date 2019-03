George Forsyth: ''El sector público no es para venir a hacer plata, es para servir" [VIDEO]

El alcalde Jorge Muñoz entregó las pistas rehabilitadas de la avenida Manco Cápac, desde la avenida México hasta la Vía Expresa Miguel Grau, a la municipalidad de La Victoria y su burgomaestre George Forsyth.

“Se ha puesto asfalto nuevo, se ha pintado en los cruces y en las bermas. Esto nos habíamos comprometido con La Victoria. Es algo que en conjunción con la recuperación de la Plaza Manco Cápac le da al vecino un mejor ambiente”, declaró Muñoz.

Durante el encuentro, George Forsyth agradeció la ejecución de la obra por parte de la comuna de la capital y comentó que persisten las amenazas contra su vida tras la operación en el emporio comercial de Gamarra.

Por otro lado, la autoridad edil de La Victoria fue consultada por ATV si estaba contento con su sueldo y si su opinión era favorable o no respecto a la propuesta de aumentar los sueldos a los alcaldes.

“El tema de los sueldos es por categorías y no entraría La Victoria. Mejor, ni quiero pertenecer a la discusión. Lo he dicho otras veces, el sector público no es para venir a hacer plata, es para venir a servir”, respondió.

El burgomaestre también señaló que, después de estos cuatro años, probablemente regrese al sector privado. “Ahora es una etapa de mi vida en la que estamos sirviendo”, finalizó Forsyth.

Cabe recordar que, el mes pasado, el presidente Martín Vizcarra precisó que ese aumento de salario para los alcaldes será dirigido para los funcionarios de las zonas más alejadas del país, quienes tienen una remuneración por debajo de los S/ 2,000 mensuales.