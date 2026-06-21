Trabajadores de la ruta aseguraron que son extorsionados en la zona de Huaycán y San Juan de Miraflores. | Composición LR | América Noticias

Trabajadores de la ruta aseguraron que son extorsionados en la zona de Huaycán y San Juan de Miraflores. | Composición LR | América Noticias

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Un conductor de transporte informal fue asesinado a balazos por sicarios cuando realizaba su recorrido habitual por la Panamericana Sur, a la altura del puente peatonal Justiniano, cerca de Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

La víctima fue identificada como Carlos Chimaco Campos, de 34 años, quien manejaba una furgoneta que cubría la ruta entre Atocongo y Huaycán. Según testigos, el ataque ocurrió cuando el conductor detuvo la unidad en un paradero para recoger pasajeros.

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De acuerdo con las versiones recogidas en el lugar, los delincuentes armados aprovecharon que el vehículo se encontraba detenido para acercarse al chofer y dispararle directamente, sin mediar palabra. Los pasajeros que ya estaban dentro de la unidad fueron testigos del violento ataque y entraron en pánico tras escuchar las detonaciones.

Tras la huida de los sicarios, los presentes auxiliaron al conductor y lo trasladaron de emergencia a un centro de salud. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, en el hospital María Auxiliadora los médicos solo pudieron certificar su muerte debido a la gravedad de las heridas causadas por los impactos de bala.

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Transportistas denuncian cobro de cupos

El crimen ha generado preocupación entre los trabajadores de la ruta San Juan de Miraflores-Huaycán, quienes denuncian ser víctimas constantes de extorsión. Un colega de la víctima señaló que los conductores de esta línea informal se ven obligados a pagar cupos para poder operar con normalidad.

Según explicó, los cobros ilegales se realizan tanto en el paradero de Huaycán como en el de San Juan de Miraflores, situación que afecta diariamente a los transportistas que recorren esta ruta.

Los trabajadores indicaron que aún no tienen certeza sobre qué organización criminal estaría detrás del asesinato de Carlos Chimaco Campos. No obstante, manejan la hipótesis de que el ataque podría haber sido perpetrado por alguna de las bandas que ya los extorsionan o por una nueva agrupación delictiva que busca imponer un nuevo sistema de cobros ilegales.

Policía investiga móvil del crimen

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona para iniciar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables del asesinato. Las autoridades no descartan que el crimen esté vinculado a las extorsiones que afectan al sector transporte, una problemática que continúa golpeando a conductores y empresas en distintos puntos de Lima.

El caso quedó en manos de las unidades especializadas, que buscan determinar las circunstancias exactas del ataque y establecer si existe relación directa entre el homicidio y las amenazas denunciadas por los transportistas de la ruta.

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