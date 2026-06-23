Pueblos indígenas piden al Congreso aprobar ley que reconoce su propio sistema de autodefensa

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Representantes de organizaciones indígenas solicitaron al Congreso de la República aprobar el Proyecto de Ley N.° 2062/2021-CR, que busca dar reconocimiento jurídico a la Seguridad Indígena Amazónica (SIA), un sistema de autoprotección creado por las propias comunidades para enfrentar diversas amenazas en sus territorios ante la ausencia del Estado.

La iniciativa fue presentada en 2021 por la congresista Silvana Robles, luego de un trabajo de coordinación con organizaciones indígenas de la Amazonía. Tras algunas correcciones, el proyecto quedó listo para su debate en el Pleno en agosto de 2025, pero no se realizó y aún no ha sido discutido. Ante ello, un grupo de diez líderes nativos llegó hasta la sede del Parlamento este 23 de junio a pedir que sea visto antes de que culmine la actual legislatura.

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El proyecto SIA de seguridad

Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la SIA constituye un mecanismo de autoprotección territorial basado en la autonomía, la organización comunal y la justicia propia de los pueblos indígenas, una demanda histórica fundamentada en el artículo 149 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.

Su reconocimiento formal en el Congreso beneficiaría y articularía diversas experiencias como la Guardia Indígena, rondas nativas y comités de vigilancia de distintas regiones amazónicas, lo que favorecería una respuesta unificada ante amenazas comunes, como actividades ilegales, invasiones y otras formas de violencia que afectan a las comunidades.

Urgencia de la aprobación

Teddy Sinacay Tomás, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec), afirmó que resulta urgente aprobar la propuesta indígena debido a la ausencia del Estado en los territorios comunales. “En nuestro país hay un alto porcentaje de incremento de la delincuencia común, amenazas por invasiones, tráficos de tierra o actividades ilícitas, pero el Estado no tiene mucha presencia en las provincias. Por eso tomamos la decisión de implementar este sistema propio para defendernos”, señaló a La República.

Por su parte, la dirigente nacional de Aidesep, Teresita Antazú López, resaltó que ya llevan varios años impulsando esta iniciativa, por lo que su aprobación no debería seguir postergándose en el Congreso. “Nosotros venimos dando la vida por nuestro territorio, pero vemos el silencio del Gobierno. Ya ha pasado bastante tiempo y ahora es muy urgente que se legalice la seguridad indígena, más aún cuando la propuesta está en la agenda del día del Pleno”, precisó.

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