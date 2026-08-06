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Falleció Simeón Orellana Valeriano, investigador de la danza declarada Patrimonio de la Unesco

El historiador dedicó su vida al rescate y difusión del folklore peruano, publicando numerosos artículos y libros sobre danzas del Valle del Mantaro y participando en congresos internacionales.

El historiador y folklorólogo peruano Simeón Orellana Valeriano falleció, según informa la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas (ENSF). Su legado en la cultura tradicional peruana perdurará.
El historiador y folklorólogo peruano Simeón Orellana Valeriano falleció, según informa la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas (ENSF). Su legado en la cultura tradicional peruana perdurará. | Composición LR
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El historiador, folklorólogo e investigador peruano Simeón Orellana Valeriano falleció, según informó este martes la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas (ENSF), hoy universidad. La institución lamentó la partida de quien fue uno de los principales estudiosos de la cultura tradicional peruana, con especial dedicación a las expresiones culturales y dancísticas del Valle del Mantaro.

A través de un comunicado oficial, la ENSF José María Arguedas destacó que Orellana Valeriano dedicó gran parte de su vida al estudio, rescate y difusión del folklore peruano. Publicó numerosos artículos científicos y libros sobre las danzas originarias de Junín, además de participar en congresos nacionales e internacionales especializados en folklore.

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¿Quién fue Simeón Orellana?

Entre sus principales reconocimientos figura el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Asimismo, presidió el Centro de Documentación y Apoyo al Folklore (CENDAF) y recibió la Medalla José María Arguedas, distinción concedida por la ENSF en reconocimiento a su invaluable aporte a la preservación y promoción de la cultura peruana.

Entre sus investigaciones más reconocidas figura La danza de los sacerdotes del dios Kon: La Huaconada de Mito (2004), una obra de referencia sobre esta expresión cultural de Junín, declarada en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco por su valor histórico, ritual y su transmisión de generación en generación.

También fue autor de otras importantes investigaciones sobre el patrimonio cultural andino, entre ellas Mitos y danzas rituales del Valle del Mantaro, obra en la que analiza diversas manifestaciones tradicionales como los Chinchilpos y Gamonales, la Pachahuara de Acolla, el Jamilli y el mito del Muqui desde una perspectiva histórica, antropológica y lingüística.

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Cultura andina de luto

La comunidad académica y cultural lo reconocía como uno de los principales investigadores del folklore peruano. Durante décadas impulsó el estudio de las tradiciones populares y promovió su difusión mediante publicaciones, conferencias y encuentros especializados, contribuyendo a la valoración del patrimonio cultural inmaterial del país.

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