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Cultural

Perú: invitado de honor en la Feria del Libro de Buenos Aires

La feria también rendirá homenaje a autores canónicos como Mario Vargas Llosa, Blanca Varela y Alfredo Bryce; y contará con la participación de destacados escritores internacionales. El evento, sin embargo, se vio marcado por tensiones políticas.

Protestas en la apertura de la FIL de Buenos Aires. Fuente: Almaplustv.
Protestas en la apertura de la FIL de Buenos Aires. Fuente: Almaplustv.
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El pasado jueves 23 de abril se inauguró la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Este es uno de los eventos dedicados al libro y a la producción editorial más sólidos del imaginario hispanoamericano. Además, tiene una tradición importante, sustentada en 50 años de existencia. Pero la edición 2026 exhibe una gran peculiaridad. A diferencia de otros eventos feriales, la FIL de Buenos Aires no había tenido un país invitado de honor, y es precisamente Perú el primer país en serlo.

Por tal motivo, Perú tiene un espacio especial en el recinto ferial, el Pabellón Perú. La delegación oficial está compuesta por 61 representantes (entre autores, editores y gestores culturales) convocados por el Ministerio de Cultura. A este número se suman más autores y actores del sector del libro. Hablamos de una representación peruana que podría llegar a los 100, o quizá más. Solo en cuanto a Perú, habrá más de 150 actividades. Nada mal.

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Como indicamos en su momento, la delegación es plural; pero a esa pluralidad le falta más calidad. A nombres como Alonso Cueto, Jeremías Gamboa, Karina Pacheco y Katya Adaui, entre otros, debieron sumarse otros igual de referenciales. A los eventos culturales de esta magnitud se debe ir con todas las joyas de la corona. La calidad es el antídoto contra las demagogias de las cuotas. Faltaron en la delegación Juan Morillo Ganoza, Jaime Bayly, Fernando Ampuero, Guillermo Niño de Guzmán y Lucía Charún. La representación nacional pudo estar mucho mejor. Pese a este reparo, Perú va a esta feria en un auspicioso momento de producción. No es poco.

Consignemos igualmente que nuestros autores canónicos, como Alfredo Bryce, Mario Vargas Llosa y Blanca Varela, serán homenajeados durante los días que dure dicha feria. Además, una muestra de por qué es importante la FIL de Buenos Aires se puede ver en su lista de invitados internacionales. Para la presente edición se cuenta con autores de la talla de Arturo Pérez-Reverte, los premios Nobel de Literatura Mo Yan (China) y J. M. Coetzee (Sudáfrica), Leonardo Padura y Fernando Aramburu.

Argentina tiene una gran tradición librera, pero no está libre del contexto político y económico. Por ejemplo, en la apertura de la feria hubo abucheos y pifias al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, cada vez que Javier Milei era mencionado. Cifelli no se calló y respondió a las críticas. La situación se tensó y se debe consignar así, no guste. La tensión política forma parte de las ferias de libros. La hemos visto incluso en nuestras ediciones de la FIL de Lima.

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