Consolidación: la feria La Independiente celebra su octava edición

Este último miércoles 10 estuve un rato en la feria del libro La Independiente. Llegué sin saber que esa fecha era la inauguración de un evento cultural que ya va por su octava edición. En esta ocasión, La Independiente se desarrollará hasta este domingo 14 en la Biblioteca Nacional del Perú, en su sede principal de San Borja.

La Independiente le hace honor a su nombre. El visitante de ocasión se hallará ante una variedad bibliográfica de 36 editoriales provenientes de siete regiones del país: Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, San Martín, Piura y Lima. Revisé cada módulo de exposición con atención. Lo que veía conformaba una galaxia paralela a la producción editorial que no solemos ver en los medios, y hay que subrayar la consolidación tanto de la feria como de no pocas editoriales independientes (nos referimos por igual a los sellos participantes en esta edición y a los que no pudieron estar). Lo dicho no es nada poco. Solo con la continuidad se pueden ver logros y estos son visibles. A saber, la formalización de muchas editoriales independientes del país.

Llamaron mi atención varios títulos de la editorial Bicentenario, que exhibe un catálogo conformado por títulos de historia y de literatura de entre siglos (XIX-XX). De los primeros, destaco el rescate de El fin de un imperio (1933) de Horacio Urteaga. Igualmente, Miguelina, vía La Strada, de Róger Rumrrill (con este libro, el destacado escritor consiguió el Premio Nacional de Literatura en la categoría juvenil e infantil). Intermezzo Tropical, Pesopluma, Cocodrilo Ediciones, Personaje Secundario, Revuelta, Estación de la Cultura y Colmillo Blanco son algunos proyectos limeños que ya tienen un lugar ganado en el imaginario libresco o están construyéndolo. Especialmente, fui a la feria a buscar poesía y sugiero la lectura de Arroyo Maldonado de Mario Montalbetti, los poemas inéditos de Juan Gonzalo Rose en Olvidarte sería conocer el olvido y El rugido de la máquina de la poeta china Zheng Xiaoqiong (en traducción de Isolda Morillo).

La actualidad de La Independiente

“La Independiente es una marca y ha ayudado bastante su formalización. Está registrada en Indecopi, por ejemplo. Esto le permite no solo al gobierno de turno, sino ya al Estado, como tal, darle continuidad a La Independiente, ya sea en Lima o en alguna otra región, o incluso dentro de los mismos estados colectivos de las ferias a lo largo del país. Ayuda bastante a que la gestión pública lo posicione, es decir, ya trasciende a las personas. Esto es parte de la política pública y eso es muy saludable para el ecosistema tanto del libro como de la cultura en general”, declara para La República Medalie Reyes, directora de la Dirección del Libro y la Lectura (DLL) del Ministerio de Cultura. La DLL es la entidad encargada de organizar La Independiente.

La primera edición de La Independiente se llevó a cabo en el año 2017 y desde entonces no pocos sucesos han ocurrido en el país. En este sentido, no deja de ser llamativo que, ante tantos cambios en los ministerios, La Independiente se haya mantenido hasta consolidarse como una marca cultural, tal y como acaba de consignar Reyes.

“La gente que viene a La Independiente, o se acerca al stand colectivo de La Independiente en alguna feria, sabe que va a encontrar los libros que no los van a encontrar en librerías. Eso le da un plus, un valor extra. Además, las editoriales mismas también se enfocan en presentar sus novedades, la carnecita, digamos, en las ediciones de La Independiente. Si bien la edición independiente tiene una postura lejos del canon comercial, sí ayuda a visibilizar joyitas librescas y a algunos autores. Eso permite, por ejemplo, que los autores de todo el país no pierdan la esperanza de encontrar su sello editorial, su casa editorial que pueda abrazar las obras que quieran promover. Hemos hecho mucho trabajo de acompañamiento a las editoriales, no solamente en la feria, sino también con cursos de capacitación. Ahora muchas editoriales tienen una personalidad propia. Sus catálogos están más consolidados. Se preocupan más por las cubiertas. Si bien la cubierta no te va a contar de qué va el libro, sí contribuye a que haya una estética más personalizada”.

Como ya indicamos, La Independiente va hasta este domingo 14. Dense una vuelta.

…

Descuentos. Durante los cinco días de la feria, habrá descuentos de hasta el 25 % en todos los stands.

Variedad. Las temáticas están a la orden. Literatura realista, fantástica y en lenguas originarias, por ejemplo. Más información en la cuenta de Instagram de La Independiente.