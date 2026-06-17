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Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 17 de junio: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

El sorteo de La Tinka tuvo juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa, y aumentará las posibilidades de ganar.

Conoce cuáles son los números ganadores de La Tinka.
Conoce cuáles son los números ganadores de La Tinka. | Foto: composición LR
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La Tinka llevará a cabo un nuevo sorteo este miércoles 17 de junio, en el que pondrá en juego un pozo millonario acumulado de S/15.502.016. Además, se realizarán los sorteos complementarios Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión está programada para las 10:30 p. m. y podrá seguirse a través de América TV, así como en las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Resultados de La Tinka del miércoles 17 de junio

20:40
17/6/2026

¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?

Las horas de cierre son a las 8:50 pm de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo. 

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