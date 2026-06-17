Resultados de La Tinka del miércoles 17 de junio: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

La Tinka llevará a cabo un nuevo sorteo este miércoles 17 de junio, en el que pondrá en juego un pozo millonario acumulado de S/15.502.016. Además, se realizarán los sorteos complementarios Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión está programada para las 10:30 p. m. y podrá seguirse a través de América TV, así como en las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Resultados de La Tinka del miércoles 17 de junio 20:40 ¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka? Las horas de cierre son a las 8:50 pm de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo.