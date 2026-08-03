Video de ballena captada en el mar del Callao no es reciente: circula en redes sociales desde julio de 2025

LO IMPRECISO:

Se ha difundido un video del reciente avistamiento de una ballena en el mar del Callao.

LO VERDADERO:

El registro es auténtico y fue grabado en el mar del Callao, pero data del 23 de julio de 2025. Es decir, no es actual.

En los últimos días, se ha viralizado en redes sociales un video que supuestamente muestra el avistamiento de una ballena en el mar del Callao. Sin embargo, las publicaciones no incluyen información clave, como la fecha en que fue grabado, el contexto del registro o datos del autor original, lo que dificultaba verificar su autenticidad.

Una de las publicaciones con más alcance se encontraba en Facebook y superaba las 262.000 reproducciones, 4.700 reacciones, 141 comentarios y 289 compartidos.

Post con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Una búsqueda inversa con Google Lens permitió confirmar que el video es auténtico y que, efectivamente, fue grabado en el mar del Callao. Sin embargo, no se trata de un registro reciente.

La publicación más antigua hallada corresponde al 24 de julio de 2025 y fue difundida por ‘Ecocruceros’, empresa que realiza recorridos turísticos a las Islas Palomino, en La Punta, Callao. En la descripción de esa publicación, indicó que el avistamiento fue inusual y que ocurrió un día antes, el 23 de julio de 2025.

Publicación más antigua hallada en relación al video. Foto: Facebook

Para corroborar el origen del video, Verificador de La República se comunicó con ‘Ecocruceros’. La empresa indicó que fue grabado por un pasajero durante un recorrido realizado en 2025 y que posteriormente este se los compartió. Poco después, fue publicado en sus redes sociales.

Asimismo, precisó que, aunque el viral no es reciente, actualmente sí se vienen registrando avistamientos de ballenas y delfines en la zona. "Se los ve ocasionalmente a partir de junio a la espalda de (la isla) San Lorenzo", añadió.

En otras palabras, aunque el video del avistamiento de la ballena es real y fue grabado en el mar del Callao, no corresponde a contenido actual.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido de forma imprecisa un video que muestra el avistamiento de una ballena en el mar del Callao. Si bien el registro es auténtico, data de julio de 2025 e inicialmente fue compartido por una empresa que realiza recorridos turísticos en el lugar. El viral omite ese contexto temporal y lo presenta como si fuera reciente.